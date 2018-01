: #BreakingNews Trump, primo discorso su Stato Unione - CybFeed : #BreakingNews Trump, primo discorso su Stato Unione - steidro : RT @vittoriozucconi: Il primo anno di Trump ha visto il minor niumero di nuovi posti di lavoro creati dal 2010 a oggi (Stat ufficiali). Ma… - Nerys__ : #Trump “Sento come mio primo dovere difendere cittadini americani di qualunque etnia” #StateOfTheUnion - LuigiVitaletti : RT @vittoriozucconi: Il primo anno di Trump ha visto il minor niumero di nuovi posti di lavoro creati dal 2010 a oggi (Stat ufficiali). Ma… - vittoriozucconi : Il primo anno di Trump ha visto il minor niumero di nuovi posti di lavoro creati dal 2010 a oggi (Stat ufficiali).… -

è al Capitol Hill per il suosullodell'. "Meno di un anno è passato dalla prima volta che sono salito su questo podio, quella sera la nostra amministrazione aveva già mosso i suoi passi" per "rendere l'America di nuovo grande". "Con il taglio delle tasse ci sono già stati benefici per 3mln di lavoratori" E:"Abbiamo creato 2,4 mln di posti di lavoro,la disoccupazione è ai minimi", "quella tra afroamericani e ispanici al minimo storico".lancia un appello all'unità"da parte le differenze".(Di mercoledì 31 gennaio 2018)