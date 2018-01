Trump parla al Congresso | gli applausi sono per Melania in bianco

Trump - non voglio parlare con i talebani : ANSA, - WASHINGTON, 29 GEN - Donald Trump non vuole discutere "in questo momento" con i talebani, dopo la serie di attacchi verificatisi a Kabul: lo ha detto il presidente statunitense aprendo la ...

29/01/2018 - La giornalista Tiziana Ferrario parla delle donne ai tempi di Trump : ... che ha osato sfidare Trump in diretta tv, e storie di donne sconosciute, ma altrettanto potenti, come la libraia italiana che promuove la diffusione dei libri di scienza alle ragazze (perché scienza ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Davos - parla Donald Trump (27 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: caos diritti tv per il calcio. Problemi nel centro sinistra per la presentazione delle liste. Davos parla Donald Trump. (27 gennaio 2018).(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 02:42:00 GMT)

Trump parla a Davos : Venite a investire da noi - non c'è mai stato momento migliore : "L'America è tornata ed ora è il momento di tornare a investire da noi, è il posto migliore dove farlo". È uno dei passaggi più importanti del discorso di Donald Trump al World Economic Forum di Davos, davanti al gotha dell'economia mondiale. "Dopo anni di stagnazione gli Usa con la mia presidenza stanno vivendo una crescita economica forte, un mercato azionario forte, segnando un record dopo ...

"America First - ma non da sola" Donald Trump parla a Davos "Sì a commercio globale se equo" : "Come presidente degli Stati Uniti porro' sempre 'America First', come i leader degli altri paesi dovrebbero fare". Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump da Davos al World Economic Forum. "America First non significa America da sola, quando gli Stati Uniti crescono, cosi' cresce il mondo". Segui su affaritaliani.it

Gli occhi del mondo su Davos - dove parla Donald Trump. "L'America è per un commercio aperto ed equo" : "C'è tantissima gente, come non hanno mai visto prima", dice il Presidente ai giornalisti, prima di arrivare al World Economic Forum, dove pronuncerà l'atteso intervento ai big dell'economia. Il presidente americano ha detto che il suo messaggio sarà "molto ben accolto" e rileverà che gli Stati Uniti stanno "facendo incredibilmente bene, meglio di quanto fatto in decenni"

Il dollaro e Trump terremotano i mercati : oggi parla Draghi e Fca svela i conti : I dati economici continuano a segnalare la forte crescita dell'economia europea. l preliminare dell'indice Pmi composito di gennaio dell'eurozona, elaborato da Ihs Markit, è salito a 58,6 punti il ...

Di Trump si parla solo per gaffe : ma grazie a sua riforma fiscale Fiat assume 2500 persone : Che Donald Trump non sia “politically correct” lo sapevamo già. E lo dimostra spesso, sia nel suo modo di governare il Paese più influente del Mondo (finché Cina permette) che nel modo che ha di esprimersi. Specie sul tema dell’immigrazione, Trump ha avuto parole molto dure e anche provvedimenti molto duri. Si pensi al “muslim ban” stoppato dalla magistratura o al muro da realizzare ai confini con il Messico. Provvedimenti duri, drastici, choc, ...

Usa - parla l’ex pornostar pagata da Trump : “Con lui ebbi una relazione di oltre un anno” : Usa, parla l’ex pornostar pagata da Trump: “Con lui ebbi una relazione di oltre un anno” Stephanie Clifford, ex attrice hard nota anche come Stormy Daniels che, secondo il Wall Street Journal era stata pagata da Trump affinché non raccontasse i loro incontri a sfondo sessuale, rompe il silenzio sulla vicenda e getta benzina sul […] L'articolo Usa, parla l’ex pornostar pagata da Trump: “Con lui ebbi una relazione di oltre un anno” sembra ...

Trump - parla il medico : 'La sua salute è eccellente'. Bufera su una pornostar : 'Il presidente la pagò 130.000 dollari' : ... ma a tutte le persone di origine africana nel mondo'. L'Ua, che rappresenta 55 Paesi, 'crede fortemente che ci sia un'enorme incomprensione del continente africano e del suo popolo da parte dell'...

Parla Steve Bannon : "Trump è un grande uomo - lo sostegno ogni giorno" : "Il presidente è un grande uomo, lo sapete, lo sostengo ogni giorno". Questo è il primo e finora unico commento dell'ex chief strategist della Casa Bianca Steve Bannon dopo che Donald Trump lo ha ripudiato pubblicamente e violentemente per le rivelazioni su di lui e sulla sua famiglia nel libro "Fire and Fury: the Trump White House".Un commento che ha rilasciato alla trasmissione 'Breibart News Tonight' (legata all'omonimo sito di ...