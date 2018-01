Treno deragliato | spuntano altri indagati

Treno deragliato - perquisizioni | : Sequestri di documenti nella sede di Milano di Treno rd e in quella di Roma di Rfi. In un volantino la Procura chiede a tutti coloro che giovedì scorso erano sul convoglio di fornire informazioni

Treno deragliato a Pioltello - perquisizioni nelle sedi di Trenord e Rfi. Avvisi di garanzia anche alle due società : Gli agenti della Polfer hanno perquisito le sedi di Trenord a Milano e di Rfi a Roma per acquisire documenti e materiale informatico utili per fare luce sul deragliamento del Treno regionale nei pressi della stazione di Pioltello. In particolare, sulla gestione della manutenzione nello scalo ferroviario alle porte di Milano, dal quale ogni giorno passano circa 500 treni. Gli ad delle due aziende sono indagati per l’incidente, nel quale ...