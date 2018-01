Tre Italia offre 10 GB di internet al mese al costo una tantum di 39 euro

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia-Serbia. Programma - orari e tv. Come vederla in Diretta STreaming : Ormai ci siamo. L’Italia è pronta per scendere in campo all’Arena Stozice di Lubiana e fare il suo esordio, giovedì 1° febbraio, negli Europei 2018 di Calcio a 5, contro la Serbia, in un match che si preannuncia già decisivo per la qualificazione ai quarti di finale, visto che solo le prime due classificate del gruppo A passeranno il turno. I serbi, infatti, pareggiando nel primo incontro contro i “cugini” sloveni, sono ...

Chirurghi in fuga dall’Italia? Il dibattito – “No - le cose stanno cambiando”. “Sì - saremo cosTretti a importarli” : “No, non è vero che se uno vuole fare il chirurgo in Italia deve aspettare i 40 anni per entrare in sala operatoria”. Parte da questa considerazione il professor Marco Montorsi, presidente della Società Italiana di Chirurgia, rispondendo ad un articolo apparso su ilfattoquotidiano.it in cui Matteo Frasson raccontava la sua esperienza di chirurgo a Valencia, in Spagna. “Certo, il blocco del turn-over in tutto il Paese, anche in ambito ...

Come vedere Milan-Lazio - semifinale di andata di Coppa Italia - in diretta TV o in sTreaming : Si gioca stasera a San Siro: le cose da sapere per seguirla in diretta The post Come vedere Milan-Lazio, semifinale di andata di Coppa Italia, in diretta TV o in streaming appeared first on Il Post.

Treni - i macchinisti USA parleranno italiano : ad Ermetris la fornitura delle “cornette intelligenti” per il colosso ferroviario Amtrak : La tecnologia friulana conquista gli Stati Uniti. Ermetris, azienda di Gorizia specializzata nelle soluzioni innovative per il settore ferroviario, ha ricevuto da Amtrak, leader del trasporto ferroviario oltreoceano, una commessa per la fornitura di speciali “cornette intelligenti” con pulsantiera esterna per 150 Treni. Gli strumenti, appositamente sviluppati per rispondere a specifiche richieste di manutenzione, garantiranno la comunicazione ...

Eclissi della Superluna rossa e blu : ecco come seguirla in diretta sTreaming dall’Italia [LIVE] : Oggi, 31 gennaio, è il giorno dell’Eclissi della Super Luna rossa e blu. E’ il risultato di diversi fenomeni che si verificano contemporaneamente: il nostro satellite verrà a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (al perigeo, quando appare un po’ più grande e luminosa della norma); sarà “blu”, in quanto è così che viene definita nel mondo anglosassone la seconda luna piena del calendario ...

Pronostici Milan Lazio/ Quote e scommesse : si gioca a Tre giorni dalla sfida di campionato (Coppa Italia 2018) : Pronostici Milan Lazio, Coppa Italia 2018: la semifinale di andata si gioca a San Siro e vede i rossoneri partire leggermente favoriti, in virtù del 2-1 di campionato di tre giorni fa(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:00:00 GMT)

Digitale terresTre - le sfide della tv italiana al tempo dei social e di Netflix : La progressiva disaffezione nei confronti della televisione da parte di questa fascia d'età, però, non può essere spiegata solo dallo "strapotere" di Netflix e delle altre piattaforme streaming , ...

Dove vedere Milan-Lazio - semifinale di andata di Coppa Italia - in diretta TV e in sTreaming : Si gioca stasera a San Siro: le informazioni per seguirla in diretta The post Dove vedere Milan-Lazio, semifinale di andata di Coppa Italia, in diretta TV e in streaming appeared first on Il Post.

Droga e prostituzione nel Nord Italia : olTre 50 arresti - : Impegnate le squadre mobili di Milano, Bologna e Lecco, perquisizioni in una decina di città. Nel capoluogo emiliano sgominate due organizzazioni che gestivano il traffico di cocaina e hashish

Milan-Lazio - Andata Coppa Italia 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta STreaming. Il programma completo : La gara sarà visibile per tutti anche in streaming attraverso RaiPlay. Inoltre OASport metterà a disposizione la solita Diretta LIVE testuale per non farvi perdere neanche un istante. Mercoledì 31 ...

Droga e prostituzione - olTre 50 arresti al Nord Italia : Roma, 31 gen. , askanews, E' in corso dalle prime ore dell'alba una vasta operazione antiDroga della polizia nel Nord Italia: le Squadre mobili di Milano, Bologna e Lecco stanno eseguendo un serie di ...

Milan-Lazio - Andata Coppa Italia 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta STreaming. Il programma completo : Questa sera alle ore 20.45 secondo atto, in pochi giorni, della sfida tra Milan e Lazio, valida per la semifinale d’Andata della Coppa Italia 2017-2018. Dopo essersi affrontate in campionato, con successo dei rossoneri, le due compagini si ritrovano in questo confronto sempre a San Siro, occasione di riscatto per i biancocelesti di Simone Inzaghi. Si preannuncia un match equilibrato tra due squadre in salute. Il Milan sembra aver trovato ...

Atalanta-Juventus Coppa Italia - diretta tv e sTreaming gratis : È possibile vedere Atalanta-Juventus anche in streaming gratuito attraverso la piattaforma Rai Play, raggiungibile sul proprio sito web ufficiale, ovvero attraverso la app dedicata per smartphone e ...