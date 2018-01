Trasparenza finanziaria | Svizzera e USA flop | bene l' Italia

: RT @moneypuntoit: Mifid II: il valore aggiunto del consulente finanziario - La nuova direttiva Mifid II garantisce più trasparenza sui cost… - Illysay : RT @moneypuntoit: Mifid II: il valore aggiunto del consulente finanziario - La nuova direttiva Mifid II garantisce più trasparenza sui cost… - moneypuntoit : Mifid II: il valore aggiunto del consulente finanziario - La nuova direttiva Mifid II garantisce più trasparenza su… - FiammaFrancesca : RT @vitalbaa: In molti rileviamo che é una trasparenza dimezzata quella che si pretende di conseguire con la clausola della “invarianza fin… - twMec : RT @vitalbaa: In molti rileviamo che é una trasparenza dimezzata quella che si pretende di conseguire con la clausola della “invarianza fin… - vitalbaa : In molti rileviamo che é una trasparenza dimezzata quella che si pretende di conseguire con la clausola della “inva… -

Leggi la notizia su finanza-infograficando

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) C'è un aspetto finanziario nel quale l'riesce a mettersi alle spalle sia lache la Germania e perfino gli Stati Uniti. Si tratta della, ovvero quanto le nostre aziende sono limpide dal punto di vista fiscale. Maglia nera proprio alla, che in quanto aè ultima al mondo. Secondo posto poco onorevole spetta agli USA. L'invece si colloca al 41esimo posto (i più cristallini al mondo sono sono quelli di Montserrat).La classifica generale dell'indice di opacitàè stata elaborata da "Tax justice network", un’organizzazione che esamina proprio questo genere di aspetti per tenere d'occhio i paradisi fiscali.e Stati Uniti sono quindi stati bocciati, mentre l'è stata promossa. Sul paese elvetico qualche dubbio c'è sempre stato, visto che parliamo della patria del segreto bancario. Così come non stupisce ...