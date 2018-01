Tragedia in galleria | le lacrime di mamma Adela per la sorte del piccolo Dominic

Schianto infernale in galleria. È una Tragedia : 2 morti e strade chiuse/ : Brutto incidente nel tunnel del Gottardo in Svizzera con attimi di panico, grande paura e purtroppo anche due decessi. Si tingono quindi di cronaca nera ancora una volta le autostrade con una situazione che non sarebbe di sicuro dovuta accadere e che ha portato a dispiacere e grande dolore le diverse famiglie coinvolte al suo interno. ...