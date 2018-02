Tottenham-Manchester United 2-0 in diretta | risultato LIVE Autogol di Jones al 28'

Clamoroso Tottenham-Manchester United : Eriksen in gol dopo 10 secondi! [VIDEO] : Clamoroso Tottenham-Manchester United: Eriksen in gol dopo 10 secondi! [VIDEO] – Si sta giocando la 25^ giornata della Premier League, il big match mette di fronte Tottenham e Manchester United in una gara importante per le zone alte della classifica. Inizio Clamoroso e con il botto, i padroni di casa subito in vantaggio dopo appena 10 secondi, il marcatore è Eriksen. Un avvio shock per la squadra di Mourinho che adesso deve reagire. Gol ...