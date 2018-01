Torino | Donsah a un passo | le cifre

Calciomercato Torino - Cairo allo scoperto su Donsah e Boyè : le ultime : Calciomercato Torino – Qualcosa dovrebbe muoversi, soprattutto a centrocampo. Il Torino sta lavorando per chiudere alcune trattative in queste ultime ore di Calciomercato, l’obiettivo ormai noto è quello che porta a Donsah del Bologna. Sull’argomento ha parlato il presidente Cairo a margine della presentazione del Festival dello Sport di Trento: “Vedremo se la trattativa per Donsah è fattibile, se il mercato riserva ...

Calciomercato Torino - manca l'accordo con il Bologna per Donsah : ... VIDEO, Napoli-Bologna 3-1: uno scatenato Mertens riporta i partenopei di nuovo in testa , Video e Gol, Napoli-Bologna dove vedere la gara in diretta tv e live streaming oggi Serie A , 28 gennaio,

Donsah-Torino - la querelle continua : ecco come potrebbe sbloccarsi l’affare : Donsah-Torino, una delle trattative più lunghe di sempre. E’ infatti dal mese di giugno che i granata tentano di prendere il calciatore del Bologna in una trattativa che potrebbe essere definita una telenovela di mercato. Adesso il tempo stringe in questa sessione invernale e dunque le parti sono pronte ad un nuovo incontro per stabilire il da farsi. Mancano infatti alcuni dettagli importanti per portare a completamento il passaggio in ...

Calciomercato Torino - accelerata per Donsah : arrivo ad un passo - un centrocampista saluta i granata : Calciomercato Torino, alla fine Donsah arriverà. La sensazione è che la trattativa che dura praticamente da giugno, sta per arrivare a conclusione. Una conclusione positiva date le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione. L’ipotesi di inserire Obi nell’affare è definitivamente sfumata e dunque i granata stanno proseguendo spediti verso l’acquisto di Donsah con il “solo” corrispettivo economico che ...

Torino - Donsah nel mirino : ripresi i contatti con il Bologna : Torino, Donsah nel mirino: ripresi i contatti con il Bologna Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino, Donsah NEL mirino – Il Torino torna a parlare con il Bologna per Godfred Donsah. La trattativa si era un po’ arenata negli ultimi giorni, ma nelle ultime ore c’è stata la riapertura da parte del club felsineo. ripresi I COLLOQUI TRA I DUE ...

Donsah al Torino? Parla l’ad del Bologna Fenucci : arrivano conferme : L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha presenziato oggi alla cerimonia di intitolazione della curva San Luca del Dall’Ara ad Arpad Weisz. In questa fase della stagione però si sa, il calciomercato prende il sopravvento e dunque anche in un’occasione dedicata a Weisz si è Parlato delle trattative calde in casa Bologna: “Ci sono pervenute delle richieste per alcuni nostri giocatori, ma arrivare ad un accordo non è ...

Calciomercato Torino - ecco cosa bolle in pentola : le novità sull’esterno ed il caso Donsah : Calciomercato Torino – Il Torino sta vivendo una sessione invernale di Calciomercato abbastanza anomala. La società granata è sempre vigile relativamente a diverse trattative, ma sembra non volersi svenare per mettere a segno chissà quali colpi. Qualcosa però nel finale di sessione potrebbe muoversi. Alcuni incastri favorevoli potrebbero far sì che si muovano delle pedine per le quali il Torino ha mostrato interesse. Oggi infatti verrà ...

Paz è del Bologna : Donsah verso il Torino - sirene russe per Ljajic : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , la Spal per la difesa pensa a De Maio (Bologna), in alternativa Bonifazi (no del Toro) e Pisacane (Cagliari).

Torino-Donsah - una trattativa articolata - adesso il Bologna chiede una contropartita : i dettagli : Da settimane ormai si parla di un interesse serrato da parte del Torino per il centrocampista del Bologna Donsah. Il club emiliano però ancora non ha trovato l’accordo con i granata, nonostante sembra che ci sia la volontà del calciatore di cambiare aria. Nelle ultime ore la trattativa potrebbe prendere un nuovo corso, con il Bologna che sembra essere intenzionato a chiedere una contropartita al Torino per concludere l’affare. ...

Torino : frenata per Donsah : Per Donsah al Torino doveva essere il giorno dell'accordo, ma per ora non è così. Come riporta Sky Sport , nella giornata di oggi sono sorte delle complicazioni: il centrocampista, attualmente in forza al Bologna, non ha trovato l'intesa sull'ingaggio con il club granata. Per quanto riguarda le ...

Calciomercato Torino - aggiornamenti a sorpresa sulla trattativa per Donsah : Calciomercato Torino – Il mercato invernale del Torino non decolla anzi il club granata deve fare i conti con una brusca frenata nelle ultime ore. Dopo il pareggio nella gara di campionato contro il Sassuolo sembrava ad un passo l’innesto per il centrocampo, accordo vicino con il Bologna per Donsah ma adesso devo fare i conti con lo stop alla trattativa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il calciatore non ha ...

Calciomercato Torino : l’agente di Donsah apre al trasferimento - manca solo un “tassello” : Calciomercato Torino – Il Torino si muove. Stamane vi abbiamo documentato come la mossa richiesta dal tecnico Mazzarri sia quella di prendere un centrocampista. Ma il “tassello” mancante prima di poter completare l’operazione che porta a Donsah, è quello in uscita. Serve infatti almeno una cessione in mediana, se non due, prima di poter accogliere il centrocampista del Bologna alla corte di Mazzarri. Quest’oggi ...

Calciomercato Torino - la priorità adesso è Donsah : Torino - Il Torino cerca il vice-Belotti e deve registrare la presa di posizione del Palermo a proposito di Ilija Nestorovski , con una richiesta economica importante. L'alternativa è portare via ...

Calciomercato Torino - tutto su Donsah : il ‘doppio sacrificio’ per arrivare al centrocampista : Calciomercato Torino – Secondo risultato consecutivo per il Torino dopo l’arrivo in panchina di Mazzarri, nella giornata di oggi pareggio per i granata sul campo del Sassuolo. Ma a tenere banco è anche il mercato, l’obiettivo per il centrocampo è Donsah, la richiesta del Bologna è di 10 milioni, l’offerta di 6. Per ottenere liquidità da girare al Bologna, il Torino secondo quanto riporta ‘tuttoSport’ potrebbe ...