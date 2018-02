: RT @ArsenaleKappa: Scandalo #Volkswagen: cavie animali e umane per testare i gas di scarico. Ad esperimento terminato stanno comunque tutti… - supertommyno : RT @ArsenaleKappa: Scandalo #Volkswagen: cavie animali e umane per testare i gas di scarico. Ad esperimento terminato stanno comunque tutti… - marcodifinizio : RT @ArsenaleKappa: Scandalo #Volkswagen: cavie animali e umane per testare i gas di scarico. Ad esperimento terminato stanno comunque tutti… - emigrante81 : RT @ArsenaleKappa: Scandalo #Volkswagen: cavie animali e umane per testare i gas di scarico. Ad esperimento terminato stanno comunque tutti… - Radio24_news : RT @MelogNicoletti: #sondaggione di @Melog @Radio24_news per l'82% non scandalizza l'uso di #cavieumane in test con gas nocivi. https://t… - Radio24_news : RT @MelogNicoletti: #sondaggione di @Melog @Radio24_news per l'82% non scandalizza l'uso di #cavieumane in test con gas nocivi.... https:… -

Lo scandalo deisuumane e animali condotti da Vw "è chiaro che è inaccettabile" per l'(l'Associazione europea dei produttori di auto) che "non ha ancora discusso la questione a questo stadio". Così il presidentee responsabile di Psa, Tavares. "Non c'è altro da aggiungere alle dichiarazioni fatte finora", sottolinea Tavares. Intanto il produttore tedesco di auto Daimler ha deciso di sospendere un suo manager, che ha commissionato isulle scimmie e sulleumane.(Di mercoledì 31 gennaio 2018)