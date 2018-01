Terremoti Toscana | Comune di Camaiore | “le scuole rimangono aperte”

Terremoti Toscana - scossa in Versilia : verifiche nelle scuole - nessun danno : A seguito della scossa di terremoto magnitudo 2.1 verificatasi questa mattina con epicentro Camaiore (Lucca) l’amministrazione comunale ha disposto una serie di controlli per verificare la possibile presenza di danni nelle scuole e negli edifici pubblici: non si sono riscontrati al momento danni e non sono previste ordinanze di chiusura. L'articolo Terremoti Toscana, scossa in Versilia: verifiche nelle scuole, nessun danno sembra essere il ...