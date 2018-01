Terni | Di Girolamo si dimette da sindaco della città

Terni - il monito del vescovo Piemontese al Te Deum : 'Apriamo il cuore alla speranza' Il sindaco Di Girolamo e molte autorità civili in ... : Terni Celebrata dal vescovo Giuseppe Piemontese nella Cattedrale di Terni la solenne messa di ringraziamento di fine anno con il canto dell'antico inno del "Te Deum ". alla celebrazione erano presenti ...

Terni - sette associazioni chiedono le dimissioni di Di Girolamo Per le associazioni sarebbe l'unico modo di ristabilire la normale ... : Terni Progetto Terni, Terni città futura, Nuovi percorsi per Terni, Unione civica per Terni, Comitato civico pro-teatro Verdi Terni, Terni mia, Terni InAction. Sono queste le sette realtà che ...