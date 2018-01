: Teologo islamico fermato per due stupri - NotizieIN : Teologo islamico fermato per due stupri - adrianobusolin : Fermato per stupro il teologo islamico Tariq Ramadan - msargentini : Il teologo islamico Tariq Ramadan fermato a Parigi accusato di stupro - CarloBi85609759 : Il teologo islamico Tariq Ramadan fermato a Parigi accusato di stupro -

IlTariq Ramadan, egiziano con nazionalità svizzera,è in stato di fermo a Parigi accusato di due. Titolare di un dottorato a Ginevra con una tesi sul nonno, fondatore dei "Fratelli Musulmani", Ramadan insegna anche a Oxford dove le sue stravaganti affermazioni sulle donne gli sono costate una lunga sospensione dall'insegnamento. Due donne lo hanno accusato: una salafita, che avrebbe violentato nel 2010 attirandola in un hotel col pretetesto di darle consigli religiosi, e una 40enne, per una violenza nel 2009.(Di mercoledì 31 gennaio 2018)