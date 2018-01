Superluna 2018 del 31 gennaio rossa e blu | orario | diretta streaming e significato

Superluna Blu 2018 : il 31 gennaio lo spettacolo in diretta : Il 31 gennaio 2018 è una data da segnare sul calendario per tutti gli appassionati di astronomia e non. Quello sarà il giorno della SuperLuna Blu 2018, uno spettacolo incredibile, in...

Lo spettacolo della prima Superluna del 2018 in 10 scatti mozzafiato : E' una sfida all'ultimo raggio di luce a inaugurare il cielo di gennaio: a lanciare il guanto è la Luna, che questo mese appare 'super' per ben due volte, con tanto di eclissi ed effetti speciali, per ...

Superluna - 10 foto dal mondo della prima luna piena del 2018 : E' una sfida all'ultimo raggio di luce a inaugurare il cielo di gennaio: a lanciare il guanto è la luna, che questo mese appare 'super' per ben due volte, con tanto di eclissi ed effetti speciali, per rubare la scena alle stelle cadenti e perfino al Sole, che alla distanza minima dalla Terra appare in versione 'extra large'.Ad anticipare le fasi più concitate di questo scontro tra titani celesti sono gli esperti dell'Unione ...

La Superluna celebra il 2018 : Il 2018 inizia nel segno della Superluna. È nella sera del 1 gennaio, infatti, che il nostro satellite, infatti, raggiungerà la minima distanza dalla Terra (perigeo). Accadrà alle alle 22.56. Tutti dunque con il naso all’insù: poche ore dopo, raggiungerà anche la fase piena e apparirà un po’ più luminosa e un po’ più grande del solito. Non è il caso di perdersela perché questa Superluna sarà la maggiore di tutto il 2018. Le ...

A Capodanno naso all’insù per la Superluna : sarà la più grande del 2018 : Nella notte tra 1 e 2 gennaio 2018 in cielo sarà protagonista una spettacolare Superluna, cioè una Luna piena e brillante, la più grande del 2018. “Come tutti sanno la Luna descrive un’orbita ellittica intorno alla Terra e durante il suo percorso può trovarsi più o meno vicino al nostro pianeta. Il primo gennaio si troverà al perigeo, alla minima distanza, ed il Sole sarà esattamente alle spalle della Terra rispetto alla Luna, tanto ...

