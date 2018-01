Stati Uniti | boom di occupati a gennaio

Stati Uniti - alta tensione tra congresso e Fbi Video : In questa fase della vita politica statunitense, i rapporti tra mondo politico e Federal Bureau of Investigation #FBI non sono certo semplici. Nel maggio del 2017 il direttore dell'agenzia James Comey venne licenziato direttamente da Trump mentre indagava sulle collisioni tra il comitato elettorale dell'attuale presidente con la Russia durante la campagna elettorale. Le indagini sul cosiddetto #Russiagate sono ora in mano al consigliere speciale ...

Stati Uniti - nuove regole per gli ingressi : L’amministrazione Usa ha revocato il bando nei confronti dei rifugiati da una decina di paesi ad «alto rischio», ma ha introdotto «ulteriori misure di sicurezza»

Stati Uniti - alta tensione tra congresso e Fbi : In questa fase della vita politica statunitense, i rapporti tra mondo politico e Federal Bureau of Investigation (Fbi) non sono certo semplici. Nel maggio del 2017 il direttore dell'agenzia James Comey venne licenziato direttamente da Trump mentre indagava sulle collisioni tra il comitato elettorale dell'attuale presidente con la Russia durante la campagna elettorale. Le indagini sul cosiddetto Russiagate sono ora in mano al consigliere speciale ...

Stati Uniti - a novembre salgono i prezzi delle case : I prezzi delle case negli Stati Uniti si confermano in salita. Secondo quanto rilevato dalla Standard & Poor's nel mese di settembre l'indice S&P case Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle ...

Claudio Santamaria e Francesca Barra - nozze segrete negli Stati Uniti : In occasione di un video pubblicato su Instagram per manifestarle apertamente il suo sostegno politico, Claudio Santamaria ha ufficialmente ammesso che Francesca Barra, di professione giornalista nonché volto televisivo reduce da una trasmissione sulle bellezze italiane, è effettivamente sua moglie (con annessa bella mostra della fede al suo dito). Il matrimonio, stando invece a quanto ha dichiarato la Barra stessa al Corriere della sera, è ...

Mercato : Dzeko resta - Emerson no. Ibrahimovic vero gli Stati Uniti : 'Il club non lo vuole vendere - ha ribadito Marcelo Simonian, agente del calciatore, intervistato da Sky Sport - ma non si opporrebbe a una soluzione che significherebbe la felicità di Javier. Tutti ...

Export - record di cibo Made in Italy negli Stati Uniti - : Secondo le stime di Coldiretti, ammontano a 4 miliardi i consumi di prodotti alimentari origine italiana negli Usa, con un aumento del 6% nel 2017. Il prodotto più gettonato è il vino. Seguono olio, ...

Made in Italy - Coldiretti : record storico di 4 miliardi per l’export negli Stati Uniti : Le esportazioni di cibo e bevande dall’Italia negli Stati Uniti sono aumentare del 6% nel 2017 per un totale che per la prima volta arriva a 4 miliardi di euro, il massimo di sempre. E’ quanto emerge da una proiezione della Coldiretti sulla base di una analisi degli ultimi dati Istat relativi al commercio estero. Il vino – precisa la Coldiretti – risulta essere il prodotto più gettonato dagli statunitensi, davanti a olio, formaggi e pasta. Anche ...

Stati Uniti - cani eroi salvano donna dal congelamento : Hanno svegliato i loro padroni nel cuore della notte per dare l'allarme. C'era una donna stesa per terra fuori dalla loro casa, quasi congelata, con indosso solo una vestaglia. Lonnie e Susan Chester sono riusiti a salvarla grazie ai cani Adamo ed Eva.La coppia vive a Norvell Township, in Michigan, dove l'inverno molto rigido. Dopo una nottata particolarmente nevoso, alle 4,30 della mattina, i quattro zampe hanno iniziato ad ...

GIORGIO TAVECCHIO/ Il kicker campione di Nfl amatissimo negli Stati Uniti (Che fuori tempo che fa) : GIORGIO TAVECCHIO, il noto kicker milanese è un campione di Nfl amatissimo negli Stati Uniti d'America. Il suo successo e le fatiche per arrivare a grandi risultati. (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 08:57:00 GMT)

Il genio pentito di Wall Street che gira gli Stati Uniti per raccontare i poveri : Una metamorfosi che lo ha portato a esplorare un mondo parallelo e sotterraneo grazie al quale è riuscito a capire, prima di molti altri, come le ingiustizie ... continua

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti d'America. Le speranze di podio e l'obiettivo per il medagliere. Da Mikaela Shiffrin e ... : Presenti in tutti i quindici sport del programma olimpico, gli Stati Uniti potrebbero puntare anche a diverse sorprese, come nello sci di fondo dove le principali opportunità sono legate alla sprint ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti d’America. Le speranze di podio e l’obiettivo per il medagliere. Da Mikaela Shiffrin e freestyle una messe di ori? : Dominatori del medagliere nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi estive, gli Stati Uniti d’America hanno ottenuto il primato in una sola edizione della rassegna invernale, a Lake Placid nel 1932. Terza sia a Sochi 2014 che a Vancouver 2010, ma in entrambi i casi con il più alto totale di medaglie conquistate, la delegazione a stelle e strisce avrà come obiettivo quello di ribadire questo risultato anche ai Giochi Olimpici Invernali di ...