Sta svendendo la Chiesa in Cina Zen contro l' opera francescana L' attacco del

: RT @s_mendolia: @markorusso69 Posso scegliere di evitare di diventare come la Grecia che, con la cura UE, sta svendendo tutto il suo patrim… - markorusso69 : RT @s_mendolia: @markorusso69 Posso scegliere di evitare di diventare come la Grecia che, con la cura UE, sta svendendo tutto il suo patrim… - s_mendolia : @markorusso69 Posso scegliere di evitare di diventare come la Grecia che, con la cura UE, sta svendendo tutto il suo patrimonio ? - s_mendolia : @oinot49 @luigidimaio @AngeloTofalo @antonio_bordin @AndFranchini @ElioLannutti @valente_adriano @Penelopy2000… -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Attualmente vi sono, di fatto, "due Chiese" cattoliche in: una che dipende, come deve essere, dal Vaticano, chiamata "clandestina", e l'altra che si chiama "patriottica" che dipende dal governo cinese e come ai tempi della battaglia per il potere tra Papa e Imperatore tutto si gioca sulle nomine dei vescovi