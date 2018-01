Sport&Letteratura | Carlo Ametrano racconta “Ayrton…per sempre nel cuore” | un’opera in

: RT @CagliariCalcio: Ha costruito una delle squadre azzurre più belle di sempre, ci ha fatto vivere #NottiMagiche ad Italia ‘90. Grande uomo… - AleAgus85 : RT @CagliariCalcio: Ha costruito una delle squadre azzurre più belle di sempre, ci ha fatto vivere #NottiMagiche ad Italia ‘90. Grande uomo… - AleSaltosCba : RT @ilcruccu: La morte di #AzeglioVicini, il ricordo di Totò Schillaci sul @Corriere: «Un uomo tranquillo, ma coraggioso. E lo ringrazio a… - MirkoPisa2 : RT @SkySportF1HD: .@alo_oficial raddoppia ?? Dopo la @F1 impegno anche nel @FIAWEC ??? #SkyMotori - NapoliBorbonica : @cristianosil2 @Sport_Mediaset @angelo_forgione Fate vedere anche di come i tifosi del Napoli FISCHIANO l'inno dell… - aquila1968 : Argento all'austriaca Franziska Gritsch, bronzo alla svizzera Aline Danioth, fuori la leader della prima manche, l'… -

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) “Ayrton…pernel cuore”: è questo il titolo del libro di, esperto di F1, tifoso del fuoriclasse sudamericano ed autore di un’opera che fa rivivere il suo mito non soltanto per quanto ha saputo fare in pista in termini di vittorie ma soprattutto per le emozioni regalate agli appassionati. Un testo strutturato anche attraverso le testimonianze dirette di alcuni degli addetti ai lavori più rinomati del Circus in cui si effettua un viaggio nel tempo con ultima tappa il 1° maggio del 1994 quando il pilota Senna si è trasformato in mito immortale. Di questo ed altro ci ha parlato, intervistato da OASport. Che cosa ha rappresentato per lei Ayrton Senna nel periodo vissuto in F1? “Ayrton Senna era tutto, oltre al pilota in pista che dava emozioni e spettacolo, per quello che trasmetteva al di fuori del contesto agonistico. Non era solo ...