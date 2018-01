' Sono più brava io a insegnare' | mamma spintona la maestra e sale in cattedra

Intervista a Diodato e Roy Paci - a Sanremo 2018 con Adesso : “I momenti più belli Sono quelli che riesci a viverti appieno” : Diodato e Roy Paci a Sanremo 2018 saliranno sul palco del teatro Ariston nella gara dei Big con il brano Adesso. La coppia formata da Roy Paci, musicista e trombettista italiano, e il cantautore Antonio Diodato, è tra i duetti più attesi ed interessanti del Festival che inizierà tra pochi giorni. OM-OptiMagazine ha incontrato i due artisti, in vista dell'imminente partecipazione alla kermesse. Il brano Adesso nasce da un'esperienza ...

Calcio - Giampiero Ventura torna a parlare : “Sono reduce da qualcosa più grande di me e ho pagato in modo violento” : “Sono reduce da qualcosa che era più grande di me e ho pagato in modo violento“. Giampiero Ventura è tornato a parlare pubblicamente, tre mesi dopo l’eliminazione dell’Italia nei playoff di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 e tutto il polverone che ne è conseguito. L’ex CT è stato premiato con il “Sarezzanese Illustre”, conferitogli a Sarezzano, località in provincia di Alessandria. ...

TIM - le nuove tariffe mensili Sono più basse di quelle a 4 settimane. Si può cambiare senza penale? : Si passa a 25 euro al mese, che diventano 18 euro, per la TIM senza Limiti Gold: ha 8 GB di dati e include anche lo streaming musicale da Spotify, TIM Music e RTL 102.5. Presente anche una tariffa ...

Gli Smartwatch Samsung Sono i più amati dagli italiani; segue Apple : Un’analisi di mercato condotta da Idealo.it ci rivela interessanti dati riguardanti l’interesse degli italiani verso gli Smartwatch e samrtband. Il mercato dell’informatica è in costante crescita. Man mano che il tempo passa, tutti i dispositivi “analogici” che abbiamo avuto modo di possedere ed utilizzare nella nostra vita si stanno informatizzando, partendo dagli altoparlanti fino ad arrivare persino alle caldaie. ...

Max Allegri e Ambra Angiolini Sono sposati?/ Anello al dito del tecnico : fra le coppie più amate dai magazine : La fede di Massimiliano Allegri, l'allenatore della Juventus con un Anello misterioso in conferenza stampa. Il pubblico si interroga, si sta davvero per sposare con Ambra Angiolini?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 11:54:00 GMT)

Mangiare cavallette e scarafaggi può sembrare disgustoso - ma Sono più digeribili di molti altri cibi : Mangiare cavallette, grilli o scarafaggi : qualcosa che fa storcere il naso a molti, non invoglia, soprattutto negli Usa, in Canada e in Europa, nonostante due miliardi di persone li consumino. In ...

Elezioni - lo sfogo di Razzi : “Fi non mi candida più - i posti Sono finiti. Ora capisco chi vota M5s” : “La mia candidatura all’estero per Forza Italia? Stavo per dire una parolaccia. Io ho accettato la candidatura, ma mi hanno richiamato dicendo che i posti erano finiti. E allora che cazzo me lo chiedete a fare?”. Lo rivela ai microfoni de La Zanzara (Radio24) il senatore uscente di Forza Italia, Antonio Razzi, che racconta la vicenda kafkiana: “Non c’è più posto, hanno preferito altri fenomeni. Paolo Romani mi ha ...

Inter - Pastore ora o mai più : Sono ore decisive : Inter, Pastore ora o mai più: sono ore decisive Inter, Pastore ora o mai più: sono ore decisive Continua a leggere L'articolo Inter, Pastore ora o mai più: sono ore decisive sembra essere il primo su NewsGo.

Le bionde Sono più attraenti e più intelligenti : lo dice la scienza : Anche questo 'lo dice la scienza': uno studio della Ohio State University condotto su 10mila persone tra i 14 e i 21 anni ha analizzato il quoziente intellettivo di queste cavie mettendolo in ...

Le nuove regole per colf e badanti. Che Sono sempre più italiane : Le buste paga che stanno per essere consegnate a colf, badanti o baby sitter saranno leggermente più 'salate' per le famiglie. Scatta infatti l'adeguamento delle retribuzioni per effetto dell'indice ...

MotoGp - Sepang : i più forti Sono Marquez - Dovi e Rossi : ROMA - Nella seconda giornata di test della MotoGp, ancora in corso sulla pista di Sepang, i più forti sono Marquez, Dovizioso e Rossi, gli unici tre ad abbattere la barriera dei due minuti. A poche ...

Giorni della merla - Sono davvero i più freddi dell’anno? : Nevicate, gelo, temperature in caduta libera: è questo ciò che ci aspettiamo quando si preannunciano giornate fredde, freddissime, durante i mesi invernali. Ed è quello che alcuni si aspettavano, e si aspettano ogni anno, da queste ultime giornate di gennaio, conosciute in gergo popolare come i Giorni della merla. Secondo la più diffusa leggenda in fatto di tempo, infatti, gli ultimi tre Giorni del mese (29, 30 e 31 gennaio), o al massimo gli ...

Inter - Pastore ora o mai più. Sono ore decisive : L'agente dell'argentino ha proseguito i contatti con il Psg. I dirigenti nerazzurri preparano il blitz a Parigi