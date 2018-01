' Sono più brava io a insegnare' | mamma spintona la maestra e sale in cattedra

: Per Noi Zanzarosi i tre poli dell’arco costituzionale sono: #Migranti&Champagne #Liberi&Armati #CPPT (Chiù Pilu Pi… - GPastanella : Per Noi Zanzarosi i tre poli dell’arco costituzionale sono: #Migranti&Champagne #Liberi&Armati #CPPT (Chiù Pilu Pi… - Twoheadedragon : @Jacopo_Pi @geeneson @RuPaulsDragRace sono usciti i primi 10 minuti della prossima puntata! - massimobalestr1 : RT @tuttogreenLST: Ma a fare la differenza sono smaltimento e riciclo - tuttogreenLST : Ma a fare la differenza sono smaltimento e riciclo - Giordano_Pi : La @GiorgiaMeloni , un'affabulatrice che dimentica di essere stata Ministro nell'ultimo Governo Berlusconi che port… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Il mondo della #Scuola ancora una volta è in subbuglio. Dopo i casi di professori che molestano le allieve minorenni, talvolta fino a consumare rapporti sessuali nelle aule scolastiche, come accaduto all'istituto romano gesuitico 'Massimo' VIDEO, o di #genitori che fanno raid per picchiare il docente che si è permesso di rimproverare il figlio, come successo di recente nel siracusano, c'è un'ultima deriva. Un nuovo caso non meno sconcertante, ha scosso l'istituzione scolastica. Stavolta protagonista è stata una madre 'fuori controllo'. A Rimini una47enne in escandescenza ha fatto irruzione in una scuola elementare, è entrata nella classe frequentata da suo figlio, ha scalzato l'insegnante per prendere il suo posto e mettersi a ''. Ce ne è voluto per contenerla:dovute intervenire la polizia e un'ambulanza. Una furia nei panni di madre Probabilmente il ...