Solfato di rame per olivo

: RT @ilSalvagenteit: La #Ue: "Sì al solfato di rame nel bio". Ma c'è anche chi non lo usa più #biodinamico @roberto_pinton @FederBio #assobi… - InforAmbiente : RT @ilSalvagenteit: La #Ue: "Sì al solfato di rame nel bio". Ma c'è anche chi non lo usa più #biodinamico @roberto_pinton @FederBio #assobi… - ilSalvagenteit : La #Ue: "Sì al solfato di rame nel bio". Ma c'è anche chi non lo usa più #biodinamico @roberto_pinton @FederBio… -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di mercoledì 31 gennaio 2018)di, spesso di un bel blu brillante che potrebbe essere quello di un ombretto, se non fosse che, in polvere o in altra forma, esso viene utilizzato per le piante. E’ una sostanza utile e naturale, può essere tossica, però, se impiegata senza le opportune precauzioni. (altro…)diperIdee Green.