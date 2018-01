Sky Cinema Hits | dal 31 gennaio al 4 febbraio parte la Spielberg Mania

Spielberg Mania su Sky Cinema - in prima tv stasera docu originale Hbo : In occasione dell'uscita nelle sale del nuovo film 'The Post', un thriller politico sulle responsabilita' e i diritti della stampa con Meryl Streep e Tom Hanks protagonisti, Sky Cinema Hits (canale 304) presenta 'Spielberg Mania', un'intera settimana di programmazione fino a domenica 4 febbraio dedicata al regista e premio Oscar Steven Spielberg, con alcune delle celebri pellicole da lui dirette. Ad impreziosire la programmazione speciale, la ...

Mercoledi 31 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Ghost In The Shell Il manga di culto rivive in un live-action fantascientifico con Scarlett Johansson. Salvata da un incidente, una donna viene trasformata in un cyborg perfetto con il compito di fermare il crimine. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) SpielbergLa vita e la carriera del cineasta Steven Spielberg raccontato dalle persone della sua famiglia, compresi i suoi genitori, e dagli artisti che hanno lavorato con lui: Francis Ford Coppola, ...

Martedi 30 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Amore inaspettatoDemi Moore e Alec Baldwin in un commovente film sull'ostinato desiderio di vivere. Un romanziere, cieco e vedovo in seguito a un incidente, ritrova la felicita' dopo l'incontro con un'altra donna. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Il Ggg - Il grande gigante gentileSteven Spielberg adatta il romanzo di Roald Dahl nella pellicola con Mark Rylance. Una bambina stringe amicizia con un gigante aiutandolo a frenare la furia cannibale ...

Da stasera su Sky Cinema Uno arriva Cinepop - Best Movie : ... Viaggio sul set , con immagini esclusive dal dietro le quinte di un film in lavorazione; Il festival in pillole, il reportage "Fast&Furious" dai principali Festival dedicati al mondo Cinematografico.

Cinepop il nuovo programma quotidiano di infotainment su Sky Cinema Uno HD : Da lunedì 29 gennaio, in prima serata su Sky Cinema Uno, arriva Cinepop, il nuovo programma quotidiano di infotainment che racconterà il mondo del Cinema in sala e in onda su Sky con un linguaggio nuovo, diretto ed ironico. Uno studio fantascientifico, un luogo di incontro con i volti più famosi del Cinema, abitato ogni mese da una nota attrice che consiglia film imperdibili e ne svela tutte le cur...

Lunedi 29 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Guardiani della Galassia Vol. 2Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e Kurt Russell nel sequel di fantascienza targato Marvel e candidato all'Oscar 2018. Il mistero delle origini di Peter Quill incombe sui Guardiani.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15 e SKY Cinema MAX HD ore 21.45) Salvate il soldato RyanSeconda guerra mondiale: una madre americana sta per ricevere nello stesso giorno la notizia della morte di tre dei suoi figli su diversi ...

Domenica 28 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : La Bella e la Bestia2 candidature Oscar 2018 per l'intramontabile favola Disney nella versione live-action con Emma Watson. L'amore di una ragazza spezza l'incantesimo che ha trasformato un principe in un mostro. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) RememberAtom Egoyan dirige i premi Oscar Christopher Plummer e Martin Landau in un superlativo thriller sul tema della vendetta. Due ebrei anziani e malati, che hanno condiviso l'orrore di ...

Sabato 27 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : I combattentiScontri a fuoco all'ultimo respiro in un action con Ryan Kwanten, Freida Pinto e Mickey Rourke. Un coraggioso giovane sfida lo spietato campione in carica di un gioco estremo e clandestino. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Tutto davanti a questi occhiSami Modiano, sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz, ripercorre l'inferno dell'Olocausto. (SKY Cinema HITS HD ore 21.00) Astro BoyNel futuro scenario di...

Venerdi 26 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : BaywatchDwayne Johnson e Zac Efron nell'action comedy ispirata alla serie tv anni 90. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) L'ultimo trenoRomek, un adolescente ebreo, sfugge alla deportazione grazie a una famiglia cattolica che vive in un paesino ai margini della storia dove un prete, insegnando loro il catechismo, cerca di proteggerli dai tedeschi. ...

Giovedi 25 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : L'immortale Charles Matteï è in auto, gioca con suo figlio e il cane ascoltando Pavarotti. Lascia il suo bambino a un angolo e va a parcheggiare fiero della sua nuova vita, ma il suono di “e lucevan le stelle” si confonde con quello del suo passato: 22 colpi di mitra che lo crivellano ferocemente. Ma non morirà. Comincia così la storia de L’Immortale.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Conspiracy - ...

Mercoledi 24 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : La parrucchieraStefano Incerti dirige una commedia con Cristina Donadio (Scianel) e altri protagonisti di 'Gomorra - La serie'. Il successo della parrucchiera Rosa crea scompiglio in un salone di bellezza.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Anita B. | Settimana della MemoriaAnita, una ragazza ungherese scampata ad Auschwitz, viene accolta a Praga dalla zia Monika, insieme al marito Aron e al di lui fratello Eli. La famiglia ebraica si sta ...

Sarah Felberbaum a Leggo : 'Vi racconto il cinema su Sky con Cinepop' : Sarah Felberbaum a Leggo. Su Sky cinema Uno da lunedì 29 tutte le sere alle 21.15 arriva Cinepop, la cui conduzione - fino al 4 marzo, giorno della cerimonia degli Oscar - è affidata a Sarah ...