Sigarette elettroniche provocano danni al DNA? E’ quanto afferma una nuova ricerca

Le Sigarette elettroniche fanno male al Dna : Le sigarette elettroniche fanno male al Dna – Per chi credeva di mantenersi in salute ed evitare il peggiore dei mali fumando la “sigaretta elettronica”,... L'articolo Le sigarette elettroniche fanno male al Dna su Roma Daily News.

Sigarette elettroniche : aumentano il rischio di malattie cardiache - tumori ai polmoni e alla vescica : Secondo la New York University, effettuando dei test testati su topi, hanno riscontrato un elevato rischio di danneggiamento del DNA aumentando il rischio di malattie cardiache e di tumori ai polmoni e alla vescica. Questo gruppo di esperti ricercatori, guidato da Moon-shong Tang, ha osservato nei topi esposti al fumo di e-sig, danni più gravi nel Dna di cuore, polmoni e vescica, e una minore capacità di autoripararsi. Questi dati sconvolgenti ...

"Le Sigarette elettroniche sono dannose per il Dna". I risultati dei test sui topi condotti dalla NYU : Non sono innocue come si pensa. Le sigarette elettroniche possono infatti danneggiare il Dna, aumentando il rischio di malattie cardiache e di tumori ai polmoni e alla vescica. A sfatare il mito della loro sicurezza è uno studio nella New York University, condotto su topi e su cellule umane. Ma gli esperti sono divisi e per alcuni di essi le e-gig restano un'alternativa valida al fumo di sigaretta.Sulla rivista dell'Accademia americana ...

Tumori - le Sigarette elettroniche sono dannose? La parola all’esperto : “Si tratta di notizia che vive su un equivoco di fondo che e’ prima culturale e poi scientifico. E’ necessario dunque individuare la corretta prospettiva dalla quale analizzare lo scenario del fumo elettronico. Le e-cig producono una quantita’ di sostanze cancerogene ed irritanti nettamente inferiore rispetto al fumo tradizionale. La produzione di cancerogeni nel vapore di sigaretta elettronica e’ stata ampiamente ...

Sigarette elettroniche - studio Usa : "Dannose per il DNA" : ... che dovremmo concentrarci se davvero vogliamo offrire un'alternativa ricevibile ai fumatori tradizionali e affrontare, in modo pragmatico e non ideologico, il vero dramma legato al mondo del fumo: ...