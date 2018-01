Sesso | questi cibi uccidono la passione

: RT @Ceneredivita: "ho sposato mia moglie quindi farò sesso con lei, anche quando non sarà consenziente" sentire questi discorsi all'inizio… - 1DcometoItaly : RT @Ceneredivita: "ho sposato mia moglie quindi farò sesso con lei, anche quando non sarà consenziente" sentire questi discorsi all'inizio… - Raffy1380 : #twittamibeautiful Questi sono i risultati quando si fa troppo poco sesso! ???? - annanastibella : MEDIASET LA DEVE SMETTERE CON QUESTI LURIDI PORNO SHOW IN T-V- GRANDE FRATELLO E L"ISOLA DELLE PUTTANE QUESTI REALI… - cristia07935860 : @NCaldari Aiuto che vergogna noi donne stiamo combattendo la violenza e poi ci sono ancora questi esseri che non s… - mauriziosorren7 : Mio nonno anche,si è fatto 3 anni per aver detto in osteria "Sti fascisti hanno rotto i coglioni!",poi tornato è mo… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Il cibo come tentazione e potente afrodisiaco, pronto a stuzzicare ile favorire la. Ma se alcuni alimenti sono considerati univerasalmente eccitanti, ne esistono altri che non bisognerebbe assumere prima di un incontro tra le lenzuola. Benché l'immagine romantica più gettonata sia quella della cenetta afrodisiaca e il relativo incontro sessuale, in realtà prima di una notte dibisognerebbe cenare in modo leggero. O, in alternativa, consumare un pasto frugale, quasi simbolico, così come usanza per gli sportivi prima di una prova fisica. Appensatire lo stomaco, infatti, influisce negativamente sull'energia a disposizione e sul risultato dell'amplesso, rendendolo meno appagante.Se non si vuole comunque rinunciare a sbocconcellare qualche ghiottoneria, è meglio evitare alcune pietanze, che potrebbero agire sul fisico appesantendolo, rallentando la ...