Serie B mercato : ultima corsa - finale col botto - aspettando Di Carmine : Come un film visto e rivisto, anche quest'anno, nell'ultimo giorno di trattative per il calciomercato, si registra una folle corsa contro il tempo, da parte dei club, per colmare le lacune tecniche della propria squadra e, nel contempo, piazzare i calciatori considerati non idonei o in esubero. Il punto a poche ore dalla chiusura del mercato In Serie B, sono tante le operazioni concluse a cominciare dal Bari che ha comunicato di aver acquistato ...

Calciomercato Genoa - movimenti in Serie B : arriva Candela dallo Spezia - il Parma pensa a Rigoni : Calciomercato Genoa – Ultime ore frenetiche di Calciomercato. Alle 23 si chiuderà ufficialmente la campagna acquisti invernale. Il Genoa si è assicurato Daniel Bessa, battendo la concorrenza, mentre ha visto sfumare gli acquisti di Sanchez e Callegari. Intanto per il futuro il ‘Grifone’ ha chiuso per Antonio Candela, difensore classe 2000. E’ fatta per il suo passaggio dallo Spezia. Nel frattempo il Parma, come riportato ...

Calciomercato Carpi - Carletti in prestito al Prato in Serie C : Prato - Cristian Carletti , classe '96 di proprietà del Carpi , da oggi è un nuovo giocatore del Prato . Lo ha annunciato il club toscano che milita nel girone A di Serie C: dopo le 8 presenze , con 1 ...

Serie A : i 10 colpi da aspettarsi in questo ultimo giorno di calciomercato : Quest’oggi alle ore 23 chiuderà definitivamente la sessione di calciomercato in Serie A. Le 20 squadre del massimo campionato italiano si stanno dando battaglia alla ricerca dell’ultimo guizzo di mercato per poter puntellare le rose a disposizione dei tecnici in vista del rush finale di campionato. Tanta carne al fuoco in queste ore concitate, attorno all’Hotel Melià di Milano si stanno rincorrendo voci e trattative, ma vediamo ...

Serie B : domani si chiude - è sempre mercato 'boom' : gli affari della giornata Video : Come in una folle corsa contro il tempo, i club della Serie B hanno vivacizzato la giornata di oggi 30 gennaio, all'Hotel Melia, alla vigilia della chiusura del #Calciomercato. Perugia, contratto di quattro anni a Bianchimano Chi ha pensato ad investire per il futuro è il Perugia [Video] che, dopo una laboriosa trattativa, ha ufficializzato l'accordo con la Reggina, club di Serie C, per l’acquisto, a titolo definitivo, dell'attaccante Andrea ...

Calciomercato - il futuro di Deulofeu non sarà in Serie A : è fatta con il Watford : Ed infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport , il Barcellona e il Watford avrebbero raggiunto un accordo, sulla base del prestito, per il trasferimento in Premier League del giocatore. Quest'...

Calciomercato Serie A - il Napoli stringe per Politano : Milano, 28 gennaio 2018 - Il Calciomercato si avvia alla conclusione e le compagini di Serie A cercano di concludere le ultime trattative. Il Napoli , dopo la vittoria per 3-1 sul Bologna, vuole ...

Serie C mercato : Virtus Francavilla batte tre colpi - preso Manconi - Saraniti c'è Video : Aumenta di ora in ora il volume d'affari, per il #Calciomercato di #Serie C, giunto, ormai, a cinque giorni dalla fine delle operazioni. Iniziamo dal Livorno che ha comunicato, attraverso il proprio sito, l'acquisto, a titolo temporaneo dell'attaccante Jacopo Manconi, classe 1994, proveniente dal Carpi. Il Monopoli acquista, a titolo definitivo, dalla Fermana il difensore, classe 1989, Maikol Benassi, mentre il Cosenza ha ceduto, in prestito ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : Milano, 26 gennaio 2018 - Stiamo per entrare nel weekend di campionato, ma il Calciomercato non accenna a fermarsi. La Roma sta diventando la vera protagonista di questi ultimi giorni. In attesa di ...

Serie C : è un gioco al massacro - altro fallimento in vista - mercato in stand by Video : Nei mesi scorsi, ci eravamo occupati della questione legata allo stadio Esseneto di Agrigento, che non aveva ottenuto dagli organi federali l'autorizzazione ad ospitare le gare casalinghe della formazione locale. L'impianto di illuminazione della struttura era risultato inadeguato alla normativa vigente, e tutte le partite interne dell'Akragas erano state spostate sul campo neutro di Siracusa. Ovviamente, al di la' delle problematiche ...

Serie C mercato : tris d'assi per il Lecce - Catania e Pisa preparano la sorpresa Video : Manca una settimana alla fine del #Calciomercato, il 31 ci sara' lo stop alle trattative e i club potranno rituffarsi, con maggiore serenita', nei campionati di competenza. In Serie C, è tempo di definire gli affari che da giorni vanno avanti senza pausa. La Reggina proprio oggi, 24 gennaio, avrebbe perfezionato l'acquisto dal Fano del difensore Manuel Ferrani, come riportato su Sportitalia. ll Siracusa, ha ufficializzato l'ingaggio ...

Serie C - calciomercato Pisa : quasi preso un centrocampista e forse due terzini Video : L’ufficialita' non c’è ancora, ma nelle ultime trattative di #calciomercato a #Pisa si fanno dei nomi quasi sicuri per il reparto arretrato e secondo indiscrezioni da fonti autorevoli sarebbe quasi fatta per un terzino di proprieta' del Palermo attualmente in prestito al Cesena. Chi potrebbero essere i nuovi terzini del Pisa Un nuovo terzino è ciò che sta più a cuore a Michele Pazienza, costretto a cambiare spesso modulo perché ha pochi ...

Serie C : 4 nomi per 'infiammare' il mercato - Vicenza 'storia da libro cuore' Video : Era il big match della ventiduesima giornata della #Serie C, girone meridionale, e le previsioni della vigilia sono state rispettate in pieno. Parliamo, ovviamente, di Lecce-Catania che ha visto, almeno per ora, rimandato il verdetto sull'esito finale della squadra vincitrice del girone. Il risultato di parita' lascia inalterato il distacco di 4 punti tra il Lecce, capolista, ed il Catania [Video] secondo, ma conferma che siamo di fronte a due ...