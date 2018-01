Serie A | Inter Emery | “Pastore potrebbe andarsene”

Serie A - Inter : Icardi e i 100 gol nel campionato italiano : “Poter decidere di andarsene è crescere”. Bufera dopo l’espressione sui social, ma poi chiarisce: “Voglio i 100 gol in A”. “Resto per il record”. Una frase pubblicata ieri sul suo profilo Instagram aveva allertato i tifosi neroazzurri circa l’ipotesi che potesse lasciare Milano. E invece non era come si pensava; Mauro Icardi, principale bomber di stagione dell’Inter di Luciano ...

Icardi allontana le voci sul suo addio all'Inter? Obiettivo 100 gol in Serie A : Mauro Icardi sta vivendo un periodo di appannamento anche se i suoi compagni di squadra non gli sono d'aiuto. L' Inter , comunque, nonostante le critiche si trova al quarto posto a soli due punti di ...

Calcio - Serie A 2018 : risultati 22^ giornata e classifica. Napoli-Chievo 3-1 - azzurri in testa. Vittorie di Verona e Crotone - pari Inter : Il Napoli risponde prontamente alla Juventus, vincitrice ieri sul campo del Chievo nell’anticipo della 22^ giornata, e torna in testa alla classifica della Serie A con un punto di vantaggio sui bianconeri. I partenopei hanno sconfitto il Bologna per 3-1 al San Paolo: andati sotto al 1′ per merito di Palacio che ha insaccato di testa un assist di Di Francesco in contropiede, i padroni di casa hanno reagito prontamente e hanno trovato ...

Inter - crisi senza vittoria : tutte le Serie nere fino a Spalletti : L' Inter non esce dalla crisi e continua la sua serie senza vittoria in campionato che dura ormai da 7 giornate . E' dal 3 dicembre 2017 (5-0 sul Chievo) che la squadra di Spalletti non conquista i ...

Serie A - Spal-Inter 1-1 : Paloschi gol - Spalletti non sa più vincere : FERRARA - Ancora un pareggio e la vittoria così manca praticamente da due mesi per Spalletti (l'ultima il 3 dicembre). L'Inter si fa raggiungere sull'1-1 dalla Spal al 90' e ora rischia l'aggancio ...

Serie A Spal-Inter 1-1 - il tabellino : FERRARA - Pareggio in extremis della Spal che al 90' trova l'1-1 contro l' Inter grazie alla marcatura di Paloschi . I nerazzurri erano andati in vantaggio ad inizio ripresa, in occasione dell'...

Video Gol Spal – Inter 1-1 : Highlights e Tabellino 22° Giornata Serie A 28/01/2018 : Risultato Finale Spal-Inter 1-1: Cronaca e Video Gol Vicari – Paloschi, 22^ Giornata Serie A 28 Gennaio 2018. I nerazzurri vanno via dal Mazza di Ferrara con un pareggio, due punti persi per la corsa alla Champions League. La prima frazione dell’incontro, però, termina con una sola grande occasione, costruita dall’Inter. Infatti Candreva non è riuscito a segnare dopo una bella azione costruita da Borja Valero e rifinita ...

Serie A - Spal-Inter 1-1 : Paloschi beffa Spalletti al 90' : Cronaca e tabellino di Spal-Inter Il primo tempo dell'Inter si riassume in un'occasione per Candreva e in un liscio di Skriniar dal limite dell'area. Nessun accanimento per il gesto (capita) del ...

Serie A - 22.ma giornata : Spal-Inter 1-1 : 14.25 Rimonta Spal al 90' nel lunch match del 22° turno: Inter fermata sull'1-1.I nerazzurri non vincono dal 3 dicembre. Succede poco nel 1° tempo,con i padroni di casa che imbrigliano agevolmente i nerazzurri, pericolosi solo in un'occasione con Candreva (14'), il cui destro in area viene respinto coi piedi da Meret.Inter avanti in avvio ripresa (47') complice il maldestro autogol di Vicari su cross di Cancelo.Meret vola su Vecino e Brozovic, ...

