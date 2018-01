Senato USA boccia la legge di Trump sull' aborto

Usa - nuovo schiaffo a Donald Trump : il Senato respinge il ddl sull’aborto : Il Senato volta di nuovo le spalle a Donald Trump. La Camera alta ha respinto il disegno di legge che prevedeva il divieto di abortire dopo la ventesima settimana di gestazione: il provvedimento è stato bocciato con 51 voti a favore contro gli almeno 60 necessari per approvarlo, e 46 contrari. La Camera dei Rappresentanti aveva approvato il testo a ottobre. A nulla è servito l’appello del capo della Casa Bianca: “Studi scientifici ...

Usa : Senato conferma Powell a governatore Federal Reserve : Roma, 24 gen. (askanews) Con 85 voti a favore e 12 contro, il Senato americano ha confermato la nomina di Jerome Powell fatta dal presidente americano Donald Trump: sarà il prossimo governatore della ...

Fed - Senato USA ha confermato Powell : 02.21 Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Jerome Powell prossimo presidente della Federal Reserve. Nominato da Donald Trump, è stato votato da quasi tutti i Senatori repubblicani e dalla maggioranza dei Senatori democratici. Succederà alla guida della Banca centrale statunitense a Janet Yellen, il cui mandato scade a febbraio. Powell è un ex manager del Carlyle Group.

Retrocesso il Senatore No Tav fan della rivolta in Val di Susa : Torino - Brutto scivolone per il senatore del Movimento 5 Stelle, il torinese Marco Scibona che nelle liste presentate da Luigi Di Maio, nella Circoscrizione Piemonte 1, si è ritrovato in ultima posizione. Un misero quarto posto con possibilità di essere nuovamente eletto prossime allo zero. Così, se essere un No Tav convinto e sostenere la rivolta in Val di Susa per impedire al cantiere dell'alta velocità Torino-Lione di procedere nei ...

Shutdown stop : accordo bipartisan al Senato Usa : ... il presidente Trump se ne è attribuito il merito e si prepara a volare a Davos dove parteciperà nei prossimi giorni al Forum del gotha finanziario del mondo.

Senato USA : ok fine shutdown - ma fino 8/2 : 23.30 Il Senato Usa ha approvato la fine dello "shutdwon",la riapertura delle attività dell'amministrazione federale.Poi, il provvedimento passa alla Camera per essere firmato da Trump entro oggi. Ma la ripresa sarebbe temporanea: l'opposizione democratica ha accettato di appoggiare il piano dei repubblicani con finanziamenti solo fino all'8 febbraio. Il leader di maggioranza in Senato,il repubblicano McConnell,si impegna a delineare una ...

Usa - Senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown : Usa, senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown Usa, senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown Continua a leggere L'articolo Usa, senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown sembra essere il primo su NewsGo.

Usa - Senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown : Usa, senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown Usa, senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown Continua a leggere L'articolo Usa, senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown sembra essere il primo su NewsGo.

Shutdown - nessun accordo al Senato USA : voto rinviato : Il Senato degli Stati Uniti voterà nel pomeriggio nel tentativo di revocare lo Shutdown, la chiusura dell'amministrazione federale scattata alla mezzanotte di sabato. I colloqui fra democratici e ...

Shutdown : nessun accordo al Senato USA (2) : WASHINGTON, 22 GEN - Il Senato degli Stati Uniti voterà a mezzogiorno ora di Washington (le sei del pomeriggio in Italia) nel tentativo di revocare lo Shutdown, la chiusura dell'amministrazione ...

Usa - shutdown : trattative al Senato : 1.42 Si apre uno spiraglio nella ricerca di un accordo al Senato Usa, per revocare lo shutdown-la chiusura delle attività federali- scattato sabato a mezzanotte: Un gruppo di Senatori bipertisan ha sottoposto ai leader repubblicano e democratico - McConnell e Schumer- una proposta che prevede la riapertura delle attività federali fino al prossimo 8 febbraio con il contestuale impegno da parte del leader della maggioranza rep. al Senato, ...

Usa - nuovo voto Senato contro "shutdown" : 12.23 Fissato per domani un nuovo voto al Senato americano per trovare un accordo tra repubblicani e democratici sul bilancio del governo che consenta di uscire dallo "shutdown". "Vi garantisco che avremo il voto alle 13 (le 19 italiane) lunedì, a meno che non vi sia il desiderio che si faccia prima",ha dichiarato il capo della maggioranza repubblicana McConnell. Al Senato venerdì i repubblicani,maggioritari con 51 seggi, non sono riusciti a ...

USA - SHUTDOWN CONTRO TRUMP/ Cos'è e cosa succede ora : Senato - via alla trattativa con i democratici : Usa, SHUTDOWN CONTRO TRUMP: Cos'è e cosa succede ora. Senato non approva bilancio, il governo “chiude”. Sono stati bloccati i fondi federali, l'attività amministrativa si ferma(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:01:00 GMT)

Il Senato USA vota no : scattato lo shutdown | Niente fondi - uffici chiusi : Trump è il primo presidente con un partito che controlla entrambi i rami del parlamento a finire in "shutdown". L'ultima "serrata" obbligata, durata 16 giorni, si verificò nel 2013, quando i repubblicani tentarono di cambiare l'Obamacare.