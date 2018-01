Sci | Zenhaeusern e Haever-Loeseth vincono il parallelo di Stoccolma

Sci alpino - City Event Stoccolma 2018 – Vittorie di Zenhaeusern e Loeseth. Hirscher e Kristoffersen eliminati - out gli azzurri : Ramon Zenhaeusern e Nina Loeseth hanno vinto il City Event di Stoccolma , slalolm parallelo che si è svolto nella capitale svedese. Per gli uomini si trattava dell’ultima gara di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 mentre le donne saranno ancora impegnate nel weekend a Garmisch. Il 25enne svizzero ha realizzato un’autentica impresa visto che prima d’oggi non era mai riuscito a salire sul podio ma ...

