Sci di fondo | Federico Pellegrino | “Non devo guardare in faccia nessuno | ma solo lottare

Sci di fondo - Mondiali Juniores Goms 2018 : azzurri fuori dal podio nelle gare in tecnica classica. Bellini 7a - Del Fabbro 11° : A Goms, in Svizzera, proseguono i Mondiali Juniores di sci di fondo: oggi erano in programma la 5 km femminile e la 10 km maschile, gare entrambe a tecnica classica con partenze ad intervalli di 30″. Tra le donne ha vinto la russa Polina Nekrasova, con la miglior azzurra, Martina Bellini, 7a, mentre tra gli uomini si è imposto il norvegese Jon Rolf Skamo Hope, col migliore degli italiani, Luca Del Fabbro, 11°. Tra le donne la russa ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Federico Pellegrino e la doppia chance. Sorpresa staffetta? : speranze: tante. Certezze: un paio. L’Italfondo si avvicina con circospezione a PyeongChang nel bel mezzo di una stagione che ha ribadito quanto già si sapeva alla vigilia. Per le medaglie olimpiche il vero candidato è sempre lui, Chicco Pellegrino che arriva all’appuntamento a Cinque Cerchi con alle spalle una serie di risultati confortanti nelle sprint. In realtà nella gara individuale a tecnica classica, quella che assegnerà il titolo ...

Sci di fondo - Mondiali Under 23 Goms 2018 : nella sprint tl fuori in semifinale Stefan Zelger ed Erica Antoniol. Doppio oro Norvegia : Si spengono in semifinale i sogni di medaglia, ai Mondiali Under 23 di sci di fondo in corso a Goms, in Svizzera, nella sprint tl per Stefan Zelger ed Erica Antoniol. Alla fine Zelger sarà 7° ed Antoniol 12a. Eliminati ai quarti invece Ilenia De Francesco (sarà 20a), Florian Cappello (16°) e Michael Hellweger (27°). fuori in qualifica tutti gli altri azzurrini impegnati. Doppio titolo per la Norvegia. Tra gli uomini è monopolio norvegese: il ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018. Azzurri : meno certezze dopo Seefeld : La marcia di avvicinamento a un grande evento come le Olimpiadi può giocare qualche brutto scherzo e in effetti la tappa di Coppa del Mondo a Seefeld nello scorso fine settimana ha lasciato qualche dubbio in casa azzurra con la trasferta coreana che si avvicina velocemente. E’ vero che il percorso degli Azzurri poteva prevedere un picco negativo prima delle Olimpiadi e che i norvegesi, ad esempio, hanno dovuto fare i conti con il momento ...

Sci di fondo - Mondiali juniores 2018 – Davide Graz quinto nella sprint! Vittoria di Tom Mancini : Oggi sono iniziati a Goms (Svizzera) i Mondiali juniores 2018 di sci di fondo. Spazio alle sprint in tecnica libera. L’Italia si è difesa egregiamente con Davide Graz che ha concluso al quinto posto nella gara vinta dal francese Tom Mancini davanti al norvegese Joergen Lippert e allo svizzero Valerio Grond. Simone Mocellini e Giovanni Caola si sono fermati ai quarti di finale, Francesco Manzoni eliminato nelle qualificazioni. Tra le donne, ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Federico Pellegrino guida la pattuglia azzurra - obiettivo medaglie : Era attesa già da qualche giorno, ma la lista dei 15 nomi (8 uomini e 7 donne) che rappresenteranno l’Italia nello sci di fondo a PyeongChang è stata diramata solamente oggi, dopo l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di Seefeld. Non ci sono grosse sorprese (se non per quanto la convocazione last minute di Gaia Vuerich) e la punta di diamante della nostra spedizione è, senza alcuna ombra di dubbio, Federico Pellegrino. Andiamo a ...

Sci di fondo - classifica femminile Coppa del Mondo 2018 : allunga ancora la norvegese Heidi Weng : allunga ancora in classifica generale di Coppa del Mondo di sci di fondo femminile la norvegese Heidi Weng, che, con il secondo posto odierno, porta il margine sulla connazionale Ingvild Oestberg a 199 punti. Torna al di sotto del muro dei 400 il vantaggio sulla terza classificata: la statunitense Jessica Diggins è distante 379 lunghezze. Conquista 9 punti Elisa Brocard, che sale in 37a posizione a quota 122. classifica femminile (Top 10) 1 ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Seefeld 2018 : Jessica Diggins vince la 10km. Elisa Brocard chiude al 22° posto : Trionfo della statunitense Jessica Diggins nella 10 km tl mass start femminile valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, svoltasi oggi pomeriggio a Seefeld, in Austria. L’atleta nordamericana ha preceduto sul traguardo ben 4 norvegesi: a completare il podio sono state la leader di Coppa del Mondo Heidi Weng e Ragnhild Haga. Migliore delle azzurre, ed unica a punti, Elisa Brocard, 22a. Nelle classiche dinamiche della mass start Brocard ...

Sci di fondo - classifica generale : Dario Cologna e Martin Sundby conquistano punti importanti - ma Klaebo è ancora lontano : Johannes Hosflot Klaebo non prende parte alla 15km di Seefeld e vede accorciarsi il suo vantaggio nei confronti dello svizzero Dario Cologna (vincitore della odierna prova con partenza di massa) che si porta a quota 953, contro i 1112 del leader della classifica norvegese. Al terzo posto si issa il norvegese Martin Sundby con 935 punti, mentre il canadese Alex Harvey, secondo a Seefeld, raggiunge a sua volta quota 900. Per gli italiani giornata ...

Sci di fondo - Mass start Seefeld 2018 : Dario Cologna stacca tutti nel finale e va a vincere su Harvey e Sundby - lontani gli italiani : Lo svizzero Dario Cologna si aggiudica la 15km a tecnica libera (con partenza di Massa) di Seefeld, in Austria. La gara, valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018, ha vissuto 14 chilometri di lunga attesa, prima dell’attacco decisivo di Cologna che schianta la resistenza dei rivali centrando il venticinquesimo successo in carriera. Alle sue spalle il canadese Alex Harvey a 1.4 secondi, mentre completa il podio giornaliero il ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Ho raccolto il massimo. Nel 2017 quarto prima dei Mondiali. E ora con le Olimpiadi…” : Federico Pellegrino ha concluso la sprint di Seefeld al quarto posto: era l’ultimo test in Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Campione del Mondo non è sembrato al top della forma anche a causa dei carichi di lavoro svolti nell’ultimo periodo. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’azzurro alla Fisi: “Oggi ho raccolto il massimo che il mio fisico mi permetteva di fare, ho cercato di ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo : a Seefeld vince ancora Klaebo. Pellegrino è quarto : Klaebo: un nome, una garanzia. Il norvegese è ancora il migliore nelle prove sprint di Seefeld, ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo prima dei Giochi Olimpici. Klaebo, al nono successo stagionale, sempre più leader della classifica, ha mostrato una condizione strepitosa a pochi giorni dai Giochi Invernali ...

Sci di fondo - classifica Coppa del Mondo 2018 : Johannes Klaebo vola via e allunga ulteriormente su Sundby e Cologna - Pellegrino è dodicesimo : Johannes Hosflot Klaebo centra il nono successo stagionale e allunga ancora, forse definitivamente, nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018. Il giovane campione norvegese vola a quota 1112 e stacca il più immediato inseguitore, il connazionale Martin Johnsrud Sundby di ben 237 punti. Un distacco impressionante, se si pensa che il classe 1996 ha saltato il Tour de Ski, lasciando per strada, quindi, punti pesanti. Al ...

Sci di fondo - classifica Coppa del Mondo femminile 2018 : poche novità in vetta - Heidi Weng può gestire un ampio margine sulle inseguitrici : Giornata interlocutoria per quanto riguarda la classifica generale della Coppa del Mondo di sci di fondo femminle 2018. La prova sprint di Seefeld, infatti, vede la vittoria della svizzera Laurien van der Graaff (la seconda della sua annata) che la vede salire solamente in ventesima posizione. Davanti, tra risultati negativi ed assenze, cambia poco o niente. Al comando rimane sempre la norvegese Heidi Weng a quota 1254 punti, ma che oggi ne ha ...