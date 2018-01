Sci alpino | Mondiali juniores 2018 | successo nella discesa per lo svizzero Odermatt

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Goggia - Brignone e i velocisti a caccia del podio : Il 9 Febbraio cominciano ufficialmente le Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Lo sci alpino è da sempre una disciplina regina della manifestazione a Cinque Cerchi. Sulle nevi coreane ci saranno davvero tutti i migliori e c’è grande attesa anche in casa Italia, perchè sono tante e significative le ambizioni di medaglia da parte degli azzurri. Sofia Goggia e Federica Brignone sono probabilmente le due donne copertina per lo sci alpino ...

Sci alpino - Mondiali juniores 2018 : Martina Peterlini quinta nello slalom femminile - vince Meta Hrovat : Seconda giornata ai Mondiali juniores di sci alpino in programma a Davos, in Svizzera. Nella gara odierna, è arrivato per l’Italia un buon quinto posto di Martina Peterlini nello slalom femminile. Dopo la prima manche dello slalom femminile l’azzurrina occupava l’ottavo posto, ma una buonissima discesa finale le ha permesso di recuperare ben tre posizioni, terminando la gara a poco più di 3 secondi dalla vincitrice Meta ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le prove della discesa libera. Programma - orari e tv : Il conto alla rovescia verso PyeongChang 2018 sta per volgere al termine. Venerdì 9 febbraio si aprirà ufficialmente, con la cerimonia inaugurale, la XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Nello sci alpino, una delle discipline di punta, tra le più attese, si inizia subito con l’adrenalina della discesa libera maschile. La gara regina della velocità, in cui anche l’Italia può dire la sua con i suoi tre alfieri principali, ...

Sci alpino - City Event Stoccolma 2018 – Vittorie di Zenhaeusern e Loeseth. Hirscher e Kristoffersen eliminati - out gli azzurri : Ramon Zenhaeusern e Nina Loeseth hanno vinto il City Event di Stoccolma, slalolm parallelo che si è svolto nella capitale svedese. Per gli uomini si trattava dell’ultima gara di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 mentre le donne saranno ancora impegnate nel weekend a Garmisch. Il 25enne svizzero ha realizzato un’autentica impresa visto che prima d’oggi non era mai riuscito a salire sul podio ma ...

LIVE Sci alpino - City Event Stoccolma 2018 in DIRETTA : Loeseth e Zenhaeusern in trionfo. Azzurri subito eliminati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del City Event di Stoccolma, slalom parallelo valido per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svedesi andrà in scena la seconda gara stagionale in questo format dopo lo spettacolo di Capodanno a Oslo. Ultima gara per gli uomini prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 mentre le donne saranno ancora in scena nel weekend a Garmisch. Tanti big hanno pensato di risparmiarsi in vista ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2018 : Julia Scheib vince il gigante femminile davanti a Liensberger. Elena Sandulli 15ma : Sono iniziati oggi i Mondiali Juniores di sci alpino 2018, in programma a Davos, in Svizzera. Oggi era il turno del gigante femminile, con cinque azzurre al via. La vittoria è andata all’austriaca Julia Scheib, che con il crono di 1’39″66 ha preceduto la connazionale Katharina Liensberger, superandola nel corso della seconda manche. Solo 13 sono i centesimi di vantaggio che hanno separato le due austriache nella gara odierna. ...

Sci alpino - City Event Stoccolma 2018 : orario diretta tv slalom parallelo : Appuntamento infrasettimanale con la Coppa del Mondo di #Sci alpino per il City Event di #Stoccolma che si disputa oggi, martedì 30 gennaio, con inizio alle ore 17.45. Ultima tappa maschile e penultima femminile prima delle Olimpiadi invernali [VIDEO], la gara sul tracciato ‘SkiStar's Hammarbybacken, sulla collina che domina la capitale svedese, prendera' il via con il primo turno corrispondente agli ottavi di finale per procedere nel tabellone ...

Sci alpino - City Event Stoccolma 2018 : il tabellone completo e gli accoppiamenti. Orario d'inizio e startlist della gara : Per quanto riguarda la diretta streaming, saranno disponibili le piattaforme Sky Go, Rai Play e Eurosport Player . Il tabellone maschile http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/AL/0047/2018AL0047SLR0.pdf ...