Schiavi energetici

(Di giovedì 1 febbraio 2018) di Beppe Grillo – Chi non si è un po’ allarmato quando dalla California è arrivata la notizia che il governatore Arnold Schwarzenegger ha vietato a partire dal 2011 l’uso dei mega flat tv Lcd e plasma perché consumano troppo? Da tempo si parla di crisi energetica. Da troppo tempo si cerca una soluzione o almeno questa è la storia che siamo abituati a sentire. Si dice che la struttura delle società cambi al cambiare del tipo di energia che utilizziamo. Forza umana, animale, vapore, ecc. Potremmo classificare così, a seconda del tipo di “forze” utilizzate, il tipo di società che abbiamo costruito nel corso della storia. L’impero romano si reggeva sugli, senza di essi l’intero sistema sarebbe caduto. Tant’è che verso la fine della sua storia, glierano diventati così tanti che non si trovavano più cittadini liberi da mandare come soldati ...