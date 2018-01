SBK | test Portimao | Rea | ' Mi sono svegliato!'

SBK 2018 - test di Portimao : Rea è il più veloce : Non stupiscono più di tanto la terza e la quarta piazza dei due alfieri della Yamaha: Alex Lowes e Michael VdMark , con il primo che ha ceduto solo 148 millesimi al tre volte campione del mondo, ...

SBK test Portimao Day2 : Rea - il dominatore : I protagonisti del mondiale Superbike sono scesi sulla pista europea di Portimao per l'ultima volta prima di dirigersi al circuito di Phillip Island a febbraio. Nella seconda e ultima giornata di test ...

SBK test Jerez de la Frontera : Sykes chiude in testa : I test a Jerez sono stati dominati dalla Kawasaki con Sykes primo davanti a Rea. Terzo, a sorpresa, Canepa per Yamaha. Melandri quinto e solo tredicesimo Davies. Debutta la nuova Panigale Ci siamo, tra meno di un mese, prenderà il via la nuova stagione di SBK con il GP a Phillip Island. E, come è regola, le due ruote sono scese in pista per i test. Nel primo dei due giorni svoltisi a Jerez de la Frontera, il più veloce – come vuole ...

SBK - Winter Test Day1 - Jerez : Rea chiude al top : A dettare ancora il ritmo il campione del mondo in carica, Jonathan Rea , che ha messo insieme un totale di 63 giri stampando il miglior crono di giornata in 1:39.682, di soli 202 millesimi più ...

SBK - il resoconto dei test di Jerez : "Questo test è stato molto importante per noi " ha dichiarato il tre volte campione del mondo SBK " e siamo stati fortunati che il meteo si sia mantenuto costantemente buono. La pista ora è molto ...

SBK - test a Jerez : record di Rea : Jerez - Il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) chiude in bellezza l'ultimo giorno di test a Jerez, centrando il miglior tempo (1:37:986), più veloce di un secondo rispetto al record del circuito e battendo ...

SBK 2017 - test di Jerez : Sykes è il più veloce : Una volta tanto è stato Tom a precedere il campione del mondo. Con il tempo di 1'38"735 l'inglese ha abbassato di oltre due decimi il best lap della pista andalusa, stabilito da Melandri un mese fa, ...

MotoGP - Test Jerez 2017 : Iannone vola in Spagna - Sykes il più veloce tra le SBK - che spavento per Davies! : Si è da poca conclusa la prima giornata di Test congiunti tra MotoGP e Superbike sulla pista spagnola di Jerez de la Frontera ed il risultato finale ha detto chiaramente che Andrea Iannone e la Suzuki sono in ripresa. Il pilota italiano, in sella alla GSX-RR, sembra aver risolto i problemi di feeling con l’anteriore chiudendo questa sessione di prove con il best time di 1’38″280 ad appena 31 millesimi di distanza dal crono ...

SBK - la Kawasaki vola nei test di Jerez : Jerez - La Kawasaki vola nella prime due giornate di test della SuperBike a Jerez: il campione del mondo Jonathan Rea ha chiuso al comando la prima giornata, lunedì, ieri Tom Sykes è stato il più veloce nella seconda. I rider del team verde sono stati gli unici a scendere sotto il muro dell'1'40': ...