Sanremo 2018 : nelle canzoni tanto amore e nostalgia : Sanremo 2018 Possiamo tirare un sospiro di sollievo: l’amore c’è. Quantomeno al Festival di Sanremo 2018, dato che la parola “amore” è presente nei testi dei big in gara ben 19 volte per un totale di sette canzoni, quelle di Annalisa, Zilli, Caccamo, Barbarossa – che usa anche “amato” e “amati” – Gazzè, Canzian, The Kolors e Fogli/Facchinetti. E se a loro aggiungiamo la Vanoni, con ...

Intervista a Diodato e Roy Paci - a Sanremo 2018 con Adesso : “I momenti più belli sono quelli che riesci a viverti appieno” : Diodato e Roy Paci a Sanremo 2018 saliranno sul palco del teatro Ariston nella gara dei Big con il brano Adesso. La coppia formata da Roy Paci, musicista e trombettista italiano, e il cantautore Antonio Diodato, è tra i duetti più attesi ed interessanti del Festival che inizierà tra pochi giorni. OM-OptiMagazine ha incontrato i due artisti, in vista dell'imminente partecipazione alla kermesse. Il brano Adesso nasce da un'esperienza ...

Sanremo 2018 : Laura Pausini superospite della prima serata del Festival : E' l'artista italiana più famosa al mondo. Lo testimoniano il numero di album venduti , ad oggi altre 70 milioni, e i riconoscimenti internazionali che ha conquistato ma, sopra ogni cosa, a ...

Claudio Baglioni, direttore artistico di Sanremo 2018, spera di avere sul palco dell'Ariston, i suoi predecessori, ovvero Carlo Conti, Fabio Fazio e Pippo Baudo

Sanremo 2018 : Una telefonata che spiazza Baglioni : Quasi tutto pronto per la 68° edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico Claudio Baglioni è già arrivato nella città sanremese per le prime prove tecniche. Ma tra un preparativo e l'altro, ieri è stato il primo giorno che il cantante ha deciso di trascorrere qualche ora per le vie del centro. Accolto con molto entusiasmo, molti abitanti si sono fermati a parlare con lui e anche il sindaco ha voluto omaggiare Baglioni. "Mi trovo ...

Sanremo 2018 The Kolors Frida : testo e audio : Sanremo 2018 THE Kolors. La band vincitrice di Amici è in gara al 68° Festival della Canzone Italiana con il brano Frida (Mai, Mai, Mai). Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2018 The Kolors Frida Dopo aver vinto la 14° edizione di Amici di Maria De Filippi, la band funky The Kolors fa il suo debutto al Festival. Dopo aver riflettuto per qualche anno se candidarsi alla partecipazione, Stash ...

Sanremo 2018/ La città abbraccia Claudio Baglioni : "Questa è la mia prima giornata d'aria" : Grandi polemiche per il Festival di SANREMO 2018! Claudio Baglioni non convince ma lo storico patron Adriano Aragozzini lo difende: "Sarà il miglior festival dal 1994!"

Sanremo 2018/ Critiche per Claudio Baglioni - Adriano Aragozzini lo difende : "Ha fatto bene ad escludere..." : Grandi polemiche per il Festival di Sanremo 2018! Claudio Baglioni non convince ma lo storico patron Adriano Aragozzini lo difende: "Sarà il miglior festival dal 1994!"

Sanremo 2018 : nasce Casa SIAE Area Sanremo per ospitare i protagonisti della musica italiana : Casa SIAE Area Sanremo , luogo in cui autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontreranno per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica, ospiterà ...

Sanremo 2018/ Resi noti i testi delle canzoni : Giovanni Caccamo e il ruolo primario dell'orchestra : SANREMO 2018, colpaccio di Claudio Baglioni: Fiorello sarà presente al Teatro Ariston in qualità di ospite durante la prima serata. A Edoardo Leo il Dopofestival.

Sanremo 2018/ Resi noti i testi delle canzoni : Emma Marone promuove Frida dei The Kolors : Sanremo 2018, colpaccio di Claudio Baglioni: Fiorello sarà presente al Teatro Ariston in qualità di ospite durante la prima serata. A Edoardo Leo il Dopofestival.

Sanremo 2018 - si aprono le scommesse sui dati d'ascolto : Manca ormai una settimana all'esordio di Sanremo 2018 ed i bookies inglesi di Stanleybet hanno già avviato le scommesse sui dati d'ascolto della prima serata: ad avere valori superiori sono le ...

Sanremo 2018/ Resi noti i testi delle canzoni : dalle votazioni alla prima classifica - svelati i dettagli : SANREMO 2018, colpaccio di Claudio Baglioni: Fiorello sarà presente al Teatro Ariston in qualità di ospite durante la prima serata. A Edoardo Leo il Dopofestival.

Sanremo 2018 : Nina Zilli in gara con la canzone ‘Senza appartenere’ : Sanremo 2018: Nina Zilli in gara con la canzone ‘Senza appartenere’ Tra i cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2018 ci sarà anche Nina Zilli. L’artista piacentina parteciperà alla 68esima edizione della popolare kermesse con la canzone dal titolo ‘Senza appartenere’. Si tratta di un atteso nuovo brano, per cui TV, Sorrisi e Canzoni ha pubblicato il testo integrale in uno speciale (in edicola dal 30 gennaio) ...