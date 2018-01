Samsung Galaxy Note 8 mettere meteo su home

Samsung Galaxy X - e se il lancio fosse anticipato nel 2018? : I media di tecnologia stanno ovviamente indirizzando la luce dei riflettori sull'atteso Samsung Galaxy S9, prossimo alla presentazione: il 25 febbraio alle ore 18:00 sarà svelato al pubblico, un pre-evento che anticiperà il Mobile World Congress di Barcellona, dal 26 febbraio al 01 marzo. Addirittura Samsung sta pensando di lanciarlo sul mercato subito dopo la presentazione, con la possibilità di pre-ordinarlo dal 01 marzo ed arrivare ai ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Intelligent Scan per lo sblocco. Novità e prezzi : I nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus verranno presentati ufficialmente il prossimo 25 febbraio in occasione del prossimo Mobile World Congress di Barcellona.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:58:00 GMT)

Dettagliatissimo confronto dimensioni tra Samsung Galaxy S9 e S8 : importanti anticipazioni : Sta partendo ufficialmente il countdown che ci porterà dritti alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S9, visto che ormai manca meno di un mese all'appuntamento in programma al Mobile World Congress di Barcellona con cui conosceremo una volta per tutte le caratteristiche distintive di questo device. Cosa cambierà effettivamente rispetto al Samsung Galaxy S8? Ieri ci siamo soffermati sulla questione prezzo, mentre oggi 31 gennaio è ...

Già nel 2018 il Samsung Galaxy X? Alcuni riferimenti in questo documento : L'ultima trimestrale relativa al Q4 2017 ha lasciato intendere qualcosa di succulento anche per quanto riguarda il Samsung Galaxy X, il primo device flessibile del brand asiatico, di cui tanto si parla, senza però riuscire ad agguantare qualcosa di concreto. Capiamo bene le difficoltà incontrate nel corso di questi mesi dai progettisti al servizio del produttore: non deve essere affatto risultato facile, in fondo si sta pur sempre parlando di ...

Alcuni Samsung Galaxy Note 8 avrebbero un trattamento oleofobico del display scricchiolante : Secondo quanto segnalato da Alcuni utenti su Reddit, alcune unità di Samsung Galaxy Note 8 accuserebbero problemi al rivestimento oleofobico del display L'articolo Alcuni Samsung Galaxy Note 8 avrebbero un trattamento oleofobico del display scricchiolante è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy A8 (2018) : convincente in tutto - ma deve scendere di prezzo : Abbiamo provato il nuovo Samsung Galaxy A8 2018 e ci ha sorpreso per concretezza e piacevolezza d'uso, un bel medio gamma che può piacere a tutti e non far rimpiangere un top di gamma. Scopritelo nella nostra Recensione completa. L'articolo Recensione Samsung Galaxy A8 (2018): convincente in tutto, ma deve scendere di prezzo è stato pubblicato per la prima volta su tuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per Nokia 5 - Honor 9 - HTC U11 - Samsung Galaxy A8 (2018) - J3 - J5 e J7 (2017) : Nokia 5, Honor 9, HTC U11, Samsung Galaxy A8 (2018), Galaxy J3 (2017), Galaxy J5 (2017) e Galaxy J7 (2017) si aggiornano. Allora siete curiosi di conoscere quali sono in dettaglio le novità introdotte? L'articolo Aggiornamenti in roll out per Nokia 5, Honor 9, HTC U11, Samsung Galaxy A8 (2018), J3, J5 e J7 (2017) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

In stasi l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S7 : azienda prende tempo : La domanda delle domande è: quando arriverà l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus e a cascata sui più datati Galaxy S7 e S7 Edge? Il quesito è più che lecito vista la conclusione del programma beta per l'ultima ammiraglia del produttore ma chi si aspettava un rilascio immediato, resterà di certo deluso dagli ultimi feedback forniti dall'azienda che tutto lasciano trapelare tranne che una diffusione della versione definitiva di ...

Problemi autenticazione Wi-Fi su Samsung Galaxy A5 2016 : la situazione non migliora : Oggi siamo qui per dare risalto ai Problemi autenticazione Wi-Fi che purtroppo da qualche mese stanno infastidendo i possessori del Samsung Galaxy A5 2016, device di cui ultimamente si parla soprattutto in relazione a questa dinamica. Il forum di assistenza dei prodotti del brand asiatico, compreso quello italiano, brulica di segnalazioni in cui si evidenzia il disturbo, sorto essenzialmente a seguito di un aggiornamento software specifico, ...

Samsung Galaxy S9 con Intelligent Scan : Il Samsung Galaxy S9 avrà l' intellingent Scan. Cosi Samsung risponderà al Face id, il sistema di riconoscimento facciale che Apple ha introdotto sul iPhone X. Anche se ancora non è stato svelato le indiscrezioni sul Galaxy S9 stanno ormai invadendo la rete, la sua presentazione, stando sempre alle indiscrezione dovrebbe avvenire il prossimo 25 Febbraio al Mobile World Congress di Barcellona e tra le tante novità del prossimo top ...

Regali a chi preordina Samsung Galaxy S9 e Selfie Focus sulla fascia media Galaxy : Sembra che il prezzo di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus sarà più alto di quello dei predecessori e per addolcire la pillola Samsung potrebbe offrire dei Regali a chi preordina i nuovi flagship. Nel frattempo i prodotti di fascia media offrono la funzione Selfie Focus, per ottenere un effetto bokeh nei Selfie. L'articolo Regali a chi preordina Samsung Galaxy S9 e Selfie Focus sulla fascia media Galaxy è stato pubblicato per la prima ...

Samsung Galaxy S9 : confermato il riconoscimento ibrido : Negli ultimi giorni Samsung ha confermato le date riportate nel leak sul programma di lancio del Samsung Galaxy S9 e le caratteristiche più significative del nuovo smartphone. Le novità non sono però finite: Samsung ha confermato anche la tecnologia Intelligent Scan, svelata qualche tempo fa da un leak sul tanto atteso dispositivo di Samsung. La conferma della presenza di tale funzionalità nel nuovo Samsung Galaxy S9 è riportata da SamCentral ...

Smartphone Android in offerta oggi 29 gennaio : LG G6 - Moto G5s - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy S8 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta oggi 29 gennaio su store online sono: LG G6, Lenovo Moto G5s, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S8 Plus e Galaxy A3 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 29 gennaio: LG G6, Moto G5s, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S8 Plus e tanti altri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 - ecco quando si potrà acquistare online e negli store : Oramai le notizie riguardanti Samsung Galaxy S9 sono molte: alcune più affidabili, altre meno. Di certo quello che emerge è che il nuovo dispositivo dell'azienda asiatica sarà innovativo e prestazionale, merito di una fotocamera posteriore super, di un processore innovativo e dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nell'interfaccia utente. Riguardo il modulo fotografico, la particolarità sarà l'apertura focale regolabile manualmente, da ...