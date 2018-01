: #BreakingNews Salvini: se perdiamo non vado con altri - CybFeed : #BreakingNews Salvini: se perdiamo non vado con altri - NotizieIN : Salvini: se perdiamo non vado con altri - a70199617 : Vedremo#Salvini: "Se il centrodestra perde, non vado in un altro governo" - nucciandolfi : Salvini: "Se il centrodestra perde, non vado in un altro governo" - Politica -

"Se vinciamo con una maggioranza di centrodestra, governiamo non per 5 anni ma per 19. Se non vinciamo,io al governo non ci.Mi auguro che Berlusconi non scelga altro". Così il leader della Lega. Della Commissione banche dice che è "una farsa,non ha prodotto nulla se non la candidatura a Bologna di Casini (presidente della commissione). E sul voto:"Mattarella rispetta il volere degli italiani, a differenza del suo predecessore". La Lega annuncia un accordo con il Partito liberale per le elezioni(Di mercoledì 31 gennaio 2018)