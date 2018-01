Rudy Zerbi Gli auguri social al figlio Leo commuovono il web | Siete

Rudy ZERBI/ "Sono un privilegiato - ringrazio il Signore per aver salvato mio figlio Leo e la mamma" : RUDY ZERBI ha festeggiato il terzo compleanno del figlio Leo che rischiò di morire insieme alla madre, la compagna dell'insegnante di Amici, Maria Soledad Tempurini.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 21:25:00 GMT)

Rudy Zerbi festeggia il compleanno del figlio : Ringrazio il Signore per averlo salvato : "Oggi Leo compie tra anni, la storia del nostro piccolo grande guerriero ve l’ho già raccontata, non voglio tornarci sopra", inizia così il post di auguri di Rudy Zerbi per il figlio.Il conduttore di Radio Deejay ha voluto condividere con i fan la sua gioia per il terzo compleanno del figlio Leo. "Grandi ansie, paure e poi, per fortuna, un lieto fine - scrive Rudy Zerbi -. Ogni anno che passa però, non smetto ...

Quel messaggio per il vero papà Rudy Zerbi stupisce così i suoi fan : Rudy Zerbi sorprende i suoi fan con una foto sui social. Il giudice di "Amici" infatti ha deciso di festeggiare il compleanno di Giorgio Ciana, Quello che lui definisce "vero papà". Si tratta del secondo marito della madre. Il produttore ha scoperto solo a 30 anni il nome del suo padre biologico, Davide Mengacci. Ma di fatto, Zerbi è cresciuto con Ciana, albergatore ligure. E così per i suoi 76 anni, Zerbi ha ...

Amici 17 - anticipazioni : brutto colpo per Rudy Zerbi : Ad Amici 17, secondo le ultime anticipazioni riguardanti la parte di puntata di sabato scorso che non è andata in onda, il professore di canto Rudy Zerbi ha dovuto incassare un brutto colpo. Cosa è accaduto? Ebbene sabato scorso pare esserci stata una vera e propria ‘rivolta degli schiavi’. Chiamarla così forse è leggermente fuori luogo, ma serve per far rendere bene l’idea. Dopo la sfida vinta da Vittorio, ballerino che nessun ...

Tra Rudy Zerbi e Luca Vismara è scoppiata la guerra. Il prof : 'Non hai talento'. Ma lui sale in classifica : Amici ma neanche tanto. Nella nuova edizione del talent show più longevo della televisione italiana, in onda il sabato pomeriggio su Canale5, è guerra aperta tra Rudy Zerbi e Luca Vismara . Il maestro ...

Luca Vismara eliminato da Amici 2017-2018? Continua lo scontro con Rudy Zerbi : Sabato 9 dicembre ad Amici 2017-2018 c'è stato uno scontro tra Luca Vismara e Rudy Zerbi, che è Continuato anche fuori dalla scuola! Una cosa insolita, è vero, ma nell'epoca dei social network non bisogna sorprendersi più di tanto: tutto ciò che accade in televisione viene commentato sui social e talvolta vengono coinvolti i diversi interessati, anche perché si commenta sui profili degli stessi. Ed è ciò che è successo proprio con Rudy Zerbi e ...

