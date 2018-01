Roma | treno esce dai binari ​alla stazione Termini

Roma - treno esce dai binari : caos a Termini : Un asse di un treno vuoto in manovra , senza viaggiatori, è uscito dal binario durante il trasferimento verso il deposito. E' accaduto alla stazione Roma Termini dove il traffico ferroviario sta ...

Spinge una donna sotto il treno nella metro di Roma - fermato 47enne : "Gesto di follia" : Un uomo di 47 anni è stato fermato nella notte a Roma dagli agenti della Polizia di Stato: sarebbe stato proprio lui ad aver spinto intorno alle 13 di

Roma - treno guasto : stop Metro A : Disagi sulla Metro di Roma nel giorno della domenica ecologica . ''Servizio sospeso sulla Metro A nella tratta tra Termini e Battistini a causa di un guasto ad un treno nella stazione di Ottaviano''. ...

Roma - 15enne ucciso dal treno - la verità nel telefono : indagati due macchinisti : Sopralluogo alla stazione con i genitori e il fratello di Valerio Frijia, il 15enne di Labico travolto e ucciso dal treno. Il ragazzo è stato dilaniato la notte tra venerdì e sabato dall'ultimo ...