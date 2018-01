: Roma, la minisindaca M5S a un passo dalla sfiducia nel municipio III. In piena campagna elettorale per la Regione… - Cascavel47 : Roma, la minisindaca M5S a un passo dalla sfiducia nel municipio III. In piena campagna elettorale per la Regione… - anggunpunky : @Abbesieyes71 Dei candidati a Roma 8 conosco la Prestipino... perché è stata la minisindaca del mio municipio... pe… -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) LaM5S a unnella roccaforte di Roberta Lombardi. Proprio adesso che c’e’ la corsa alla Regione. Rischia di creare non pochi problemi la profonda crisi di maggioranza nelIII Montesacro di. Il parlamentino nelle prossime ore potrebbe vedere capitolare la presidente Roberta Capoccioni, donna di fiducia della candidata pentastellata alle elezioni regionali del Lazio, oltre che del presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. Sarebbe un bis per il MoVimentono, dopo le dimissioni dell’anno passato di Paolo Pace nelVIII Garbatella. La mozione diè pronta da una settimana ed è stata firmata dai consiglieri d’opposizione e da quattro fuoriusciti della maggioranza. All’appello, tuttavia, manca una tredicesima firma: quella di Cristiano Bonelli – ex presidente del Pdl fra il 2008 e il 2013 ed eletto con la ...