Roma Il cadavere a Pollenza sarebbe di Pamela Mastropietro

Cadavere sui binari a Casoria : in tilt traffico ferroviario Napoli-Roma : Dalle 17.10 il traffico ferroviario fra Napoli e Casoria (linea Roma- Napoli, via Formia) è sospeso, in direzione Casoria, per il rinvenimento di un Cadavere sui binari. È in corso la riprogrammazione ...

Roma-Lido interrotta : Rinvenuto cadavere sui binari : Roma- Questa mattina il cadavere di uomo di circa 45 anni e’ stato Rinvenuto da un macchinista, tra i binari della stazioni Roma-Lido e Piramide.... L'articolo Roma-Lido interrotta: Rinvenuto cadavere sui binari su Roma Daily News.

CALENDA E GENTILONI VS VIRGINIA RAGGI/ Costituente per Roma - “così resterà solo il cadavere della città” : GENTILONI e CALENDA contro VIRGINIA RAGGI: Costituente per Roma, il ministro contro il sindaco, “così resterà solo il cadavere della Capitale”. Il premier, “noi lavoriamo, il M5s..”(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:45:00 GMT)

Cadavere sui binari blocca la circolazione ferroviaria sulla Roma-Napoli - tutte le news - Ultime Notizie Flash : La circolazione ferroviaria Roma-Napoli è interrotta all'altezza della provincia di Caserta a causa del ritrovamento di un Cadavere sui binari. Si indaga

Roma : trovato cadavere donna in un parco : 16.52 Un cadavere di donna è stato rinvenuto a Roma, in un'area verde nella zona di Prati Fiscali, nel nord della Capitale. A trovare il corpo è stato un passante, che ha allertato il 118. I sanitari, non potendo far altro che constatare il decesso della donna, hanno allertato le autorità. La donna morta è un ucraina senza fissa dimora. Il corpo non presentava segni apparenti di violenza, la donna aveva con sé borsa e documenti.

Roma - trovato cadavere carbonizzato in auto : Un corpo carbonizzato è stato trovato ieri mattina all'interno di un'auto bruciata su via Tuscolana, ad Artena, vicino Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro e ...

Roma - cadavere sotto il ponte Duca d'Aosta : Un senzatetto è stato ritrovato morto sulla banchina sotto ponte Duca d'Aosta, a Roma. Era in un sacco a pelo, disteso su un fianco. Ad un primo esame l'uomo, sembra di origini magrebine, non sembra ...

Trovato cadavere di anziana a Roma - era scomparsa il mese scorso : Roma, 20 dic. (askanews) E' stato rinvenuto oggi pomeriggio a Roma, in un giardino pubblico nella zona Prenestina, il cadavere in stato di decomposizione di una donna anziana. La donna, ...

Roma - trovato cadavere in Stazione Tuscolana : Il cadavere di un uomo, forse un senzatetto , è stato trovato nel pomeriggio di oggi in via della Stazione Tuscolana a Roma. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un casotto di cemento dell'...