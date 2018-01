Roma | Frecciabianca esce dai binari | ritardi a Termini

Roma - treno Frecciabianca esce dai binari : senza passeggeri - stava rientrando in deposito a Termini – FOTO : Un Frecciabianca è uscito dal binario durante il trasferimento verso il deposito alla Stazione Termini di Roma. Il treno in manovra era vuoto quando un carrello del vagone è uscito dalle guide per cause che devono ancora essere accertate. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30 di mercoledì mattina e ha provocato modifiche e rallentamenti fino a 30 minuti sulle linee Roma-Civitavecchia e Roma-Cassino. Il collegamento Leonardo ...