Roma | Ferrero punge i giallorossi | “Schick? Alla Samp era sano | ha giocato 40 partite”

Roma-Sampdoria 0 a 1 - Ferrero dopo la vittoria : “Lupacchiotti - state vicini alla squadra!” : Al termine di Roma-Sampdoria il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha parlato in mixed zone: “Giampaolo sul mercato non ha bisogno di regali. Ai tifosi romanisti dico che bisogna stare vicini alla squadra: lupacchiotti stategli vicini. Se la Roma mi ha chiesto Torreira? Non mi risulta, in questo momento non siamo in vendita. Le mie proposte per la Figc sono molto semplici: i futuri presidenti non si devono dimenticare che c’è ...