Roger Waters Ha “copiato” in buona fede | il giudice dovrà rivedere la sua decisione?

L’artista Emilio Isgrò e Roger Waters hanno trovato un accordo sulla questione della copertina di quel disco : La casa discografica Sony Music ha diffuso un comunicato per annunciare che l’artista italiano Emilio Isgrò e il bassista britannico Roger Waters, ex membro dei Pink Floyd, hanno trovato un accordo su quella storia della copertina dell’ultimo disco di Waters, Is The post L’artista Emilio Isgrò e Roger Waters hanno trovato un accordo sulla questione della copertina di quel disco appeared first on Il Post.

Roger Waters fa pace con Emilio Isgrò : niente plagio nell'ultimo album : ... Deja Vu e The last refugee , il disco, graffiante e con una forte impronta politica, è stato descritto dallo stesso Waters come «una dura presa di posizione nei confronti del mondo contemporaneo e ...

"The Pink Floyd Exhibition : Their Mortal Remains" - la mostra al Macro di Roma. Roger Waters : "Non penso al passato - guardo al futuro" : In un'atmosfera piuttosto caotica, Nick Mason e Roger Waters hanno inaugurato oggi al Macro di Roma "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains", la mostra dedicata alla storia dei Pink Floyd che aprirà i battentivenerdì 19 gennaio e rimarrà aperta al pubblico fino al primo luglio. Al tavolo con Mason e Waters anche la sindaca Virginia Raggi e il vicesindaco con delega alla Cultura Luca Bergamo e Innocenzo Cipolletta, ...

Roger Waters e i nuovi muri : I nuovi muri li costruiscono i nazionalismi. Lo storico bassista dei Pink Floyd critica la Brexit e Trump. I particolarismi, dice, sono alla radici dei problemi politici del mondo attuale.

Roger Waters - guardo al futuro : ROMA, 16 GEN - Nick Mason e Roger Waters hanno inaugurato al Macro di Roma "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains", la mostra dedicata alla storia dei Pink Floyd che sarà aperta dal 19/1 al ...

Musica - da Sam Smith a Jovanotti e Roger Waters : ecco i dieci dischi da salvare del 2017 : Il cantastorie della periferia romana canta l'umanità, l'amore, la fuga di chi sogna un mondo migliore, l'uguaglianza e l'abbattimento di ogni tipo di ostacolo. Ed ecco, 'Gandhi', 'Babalù', 'Arca di ...

Roger Waters sbarca in italia per un concerto evento. Ecco tutti i dettagli : George Roger Waters è stato bassista e cantante assieme a Syd Barrett prima e a David Gilmour e Richard Wright dopo, del gruppo musicale inglese Pink Floyd dal 1965 fino al 1985, quando lasciò il gruppo proseguendo una carriera da solista. Dal 1975 fu il principale ideatore delle musiche del gruppo e autore unico dei testi. I suoi brani sono incentrati su argomenti di critica e denuncia sociale, politica e psicologia. Finalmente dopo una serie ...

Il 14 luglio 2018 Roger Waters suona a Roma : “Roger Waters suona a Roma. Il bassista dei Pink Floyd si esibirà nel suo spettacolare show Us + Them il 14 luglio 2018 nell’evento rock della prossima estate. Il concerto di Waters, data conclusiva di un tour che potrebbe essere…Continua a leggere →

Roger Waters in Italia con un super show : A soli 3 mesi dai 6 concerti già sold out in programma ad Aprile nei palasport di Milano e Bologna, Roger Waters torna sui palcoscenici Italiani. Lo fa però con una rappresentazione molto diversa, una ...

Roger Waters porta il suo "Us+Them" al Circo Massimo di Roma : Roma, 5 dic. (askanews) - Roger Waters ha annunciato due date in Italia per il suo avveniristico tour "Us+Them". L'ex bassista e mente dei Pink Floyd suonerà l'11 luglio al Lucca Summer Festival ...

Roger Waters il 14 luglio in concerto al Circo Massimo : Roma caput Rock. O almeno in grado di ospitare dei grandi eventi rock. Come quello di Roger Waters che, dopo una serie di concerti primaverili , il 17 e il 18 aprile a Milano, il 21, 22, 23 e 24, ...