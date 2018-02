Ritrovato il cadavere di una donna fatto a pezzi in due trolley | è Pamela Mastropietro

Donna uccisa e fatta a pezzi : cadavere Ritrovato in due valigie : Orrore nelle campagne di Pollenza, in provincia di Macerata: il corpo di una giovane Donna fatto a pezzi è stato trovato rinchiuso in due valigie. Le valigie, abbandonate in un fosso nella frazione di...

Il giallo di Ciro - Ritrovato cadavere sui binari : la verità dal telefonino : È un giallo con poche certezze e molti punti oscuri la morte di Ciro Ascione, il 16enne di Arzano il cui cadavere è stato trovato ieri pomeriggio, a quattro giorni dalla scomparsa, ai...

Ramacca : Ritrovato il cadavere di un uomo ucciso forse dalla mafia Video : Una vicenda raccapricciante. I #Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno ritrovato ieri nelle campagne del paesino di Ramacca, il cadavere di un uomo ucciso a colpi di arma da fuoco. Il corpo senza vita [Video] di Emanuele Di Cavolo di 33 anni era riverso in una delle campagne della provincia catanese, crivellato di colpi di arma da fuoco, probabilmente la causa della morte. I militari dell'arma, coordinati dalla procura di ...

Migrante investito - il cadavere Ritrovato in A14 : forse viaggiava attaccato a un tir : BOLOGNA - Un cadavere è stato trovato verso mezzanotte sul ciglio dell'autostrada A14 nel Bolognese, tra i caselli di Imola e Castel San Pietro Terme. Si tratta di un ragazzo, un 26enne afghano: per ...

Ritrovato il cadavere della ragazza dispersa in mare da Capodanno : Le ricerche - Le ricerche degli uomini e dei mezzi della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco erano iniziate già la sera di Capodanno subito dopo l'allarme lanciato dagli amici di Alessia ed ...

Identificato il cadavere Ritrovato nella valigia : Torino, 23 dic. - (Adnkronos) - Sono stati identificati i resti umani contenuti nella valigia abbandonata in una strada vicina al casello di Santhià. Gli accertamenti tecnici condotti sul corpo ...