Risparmiometro 2018 | come funziona? Ecco cosa sapere e come difendersi

Fisco, arriva il Risparmiometro

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Dopo il redditometro arriva il. Ricordiamo che il Redditometro è uno strumento di cui si avvale l’Agenzia delle Entrate per calcolare eventuali incoerenze tra il reddito denunciato ogni anno dal contribuente e i vari acquisti effettuati nello stesso periodo di imposta. Questo proprio per scoprire tutti coloro che ad esempio guadagnano 100 ma spendono 300. Al contribuente spetterà dimostrare che tali soldi sono il frutto di una donazione, di un prestito, o di vincite al gioco. Da quest’anno parte la sperimentazione per tutte le persone fisiche di un algoritmo progettato dall’Agenzia delle entrate, ilappunto, che prenderà in esame i dati presenti nell’archivio rapporti dei contribuenti e li confronterà con il reddito dichiarato. A darne notizia è stato il quotidiano online Italia oggi, che ha precisato che gli interessati saranno tutte le presone fisiche ...