Riforma Pensioni | su legge Fornero Meloni replica a M5s | le novità

: Riforma pensioni 2018: Quota 100, Proietti chiede la Fase 3 per la flessibilità - - giorgiobenvenut : Riforma pensioni 2018: Quota 100, Proietti chiede la Fase 3 per la flessibilità - - zazoomblog : Ultime notizie Riforma Pensioni 2018 e APE ad oggi: parlano Damiano e Friedman… - FranceenItalie : Proseguono gli appuntamenti dell'Alto Commissario alla riforma delle pensioni con @renepaulsavary e @corinnevignon… - augustinbreda : RSU Contro Riforma Pensioni Fornero | Petizione popolare per pensioni EQUE e GIUSTE -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Anche i grillini, se nel 2011 fossero stati in parlamento, avrebbero dato il via libera alla tanto discussotargata Monti-che ancora oggi rappresenta una garanzia per la salvaguardia dei conti pubblici ma che continua ad avere drammatiche ricadute sul piano sociale, visto che lascia ultrasessantenni ancora al lavoro a prescindere dalle mansioni svolte e i giovani senza occupazione VIDEO nella migliore delle ipotesi in preda al precariato e di lavori discontinui. Almeno così la pensa il leader di Fratelli d'Italia #giorgiacheai diversi parlamentari del Movimento 5 stelle e al candidato premier #Luigi Di Maio che le ricordano di aver votato laquando con Forza Italia faceva parte della maggioranza di larghe intese che sosteneva il Governo Monti.: anche i grillini avrebbero votato laNon si ...