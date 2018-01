Resident Evil 7 | piazzate 4 | 8 milioni di copie

Importanti leak sul gameplay di Resident Evil 2 Remake al 26 gennaio : Resident Evil 2 Remake è il nuovo oggetto di mistero in casa Capcom e, più in generale, del mondo videoludico di questi tempi. La ragione sta dietro la lunga attesa da parte dei fan (ricordiamo che l'annuncio della sua produzione è arrivato un paio di anni fa) e il fatto che, nei giorni a ridosso del suo ventesimo anniversario (caduto lo scorso 21 gennaio 2018). sono emersi diversi rumor e indiscrezioni sul titolo. In queste ore sono spuntati in ...

Kamiya ricorda lo sviluppo di Resident Evil 2 : "bevevo brandy ogni giorno - arrivavo in ufficio con il dopo sbornia e dormivo in una sala riunioni vuota" : Il 21 gennaio Resident Evil 2 ha compiuto esattamente 20 anni. 20 anni dal debutto sul mercato nel 1998, un debutto che fu importantissimo per l'intero franchise Capcom e che rappresentò un punto fondamentale nella carriera di un giovane sviluppatore giapponese che negli anni sarebbe diventato una personalità di spicco dell'industria videoludica: Hideki Kamiya.dopo aver recentemente dichiarato la propria fiducia nel team che sta lavorando al ...

Il director dell'originale Resident Evil 2 ha piena fiducia nel remake : La celebre serie di Resident Evil è indubbiamente molto apprezzata dai giocatori, una serie che è ora giunta a Resident Evil 7, ovvero un titolo caratterizzato da importanti novità ma che come atmosfere sembra essere più simile ai primi episodi, se paragonato agli ultimi capitoli "più action".Molti fan di Resident Evil sono particolarmente affezionati al secondo storico capitolo e, come probabilmente saprete, Capcom ha già confermato lo sviluppo ...

Resident Evil 2 Remake merita fiducia - lo dice il director del gioco originale : ci siamo quasi? : Il ventesimo anniversario di Resident Evil 2 è ormai passato, ma continuano le indiscrezioni e soprattutto le speranze dei fan sull'uscita di Resident Evil 2 Remake, annunciato ormai diversi anni fai e mai mostratosi per aggiornare la community. Tuttavia bisogna porre fiducia nel progetto e ve lo dice un volto decisamente noto e affidabile del franchise: Hideki Kamiya, il game director del gioco originale. Nelle ultime ore, infatti, Hideki ...

Resident Evil 2 si prepara al remake - un ritorno necessario ai fasti del passato : La domanda che tutti i fan dell'horror di stampo videoludico si stanno facendo in queste ultime settimane è indubbiamente una: Resident Evil 2 tornerà sulla scena con un remake? Tanta è l'attesa per un possibile e pronosticabile ritorno sugli scaffali dello storico secondo capitolo della saga targata Capcom, che potrebbe in questo modo celebrare degnamente i vent'anni dal suo avvento originale sul mercato. Una storia fatta di alti e bassi ...

Annuncio uscita Resident Evil 2 sempre più concreto - nuove indiscrezioni : Non si ferma la febbre da horror nell'attesa di un remake di Resident Evil 2, il tanto vociferato e storico sequel richiesto a gran voce da parte dell'utenza, con Capcom che sembrerebbe fare orecchie da mercante. L'indizio maggiormente lampante di un possibile ritorno in salsa rimasterizzata del secondo capitolo della saga è ovviamente intimamente legato alla sua uscita originale che, lo ricordiamo, cadde il 20 gennaio del 1998. Di anni ne sono ...

Capcom svelerà a breve novità sul remake di Resident Evil 2? : Spuntano in rete interessanti rumor sul remake dello storico Resident Evil 2. Stando a quanto riportato da Comicbook, Capcom a breve potrebbe svelare novità sull'apprezzato secondo capitolo della famosa serie, che celebra il suo 20° anniversario il 21 gennaio prossimo.Lo farebbe pensare il recente cambio di immagine profilo su Twitter e Facebook degli account di Resident Evil che, ora, presentano un logo abbastanza familiare ai fan della serie. ...

Uscita Resident Evil 2 Remake finalmente vicina? Spunta un nuovo logo : L'Uscita di Resident Evil 2 Remake, titolo attesissimo dai fan del franchise di Capcom, potrebbe fare capolino nel corso del 2018: anzi, anche nelle prossime settimane. Alcuni giorni fa vi parlavamo del fatto che il sito giapponese della serie si era aggiornato con un misterioso placeholder, che lasciava intuire un nuovo, potenziale progetto per la celebre saga survival horror: i tempi potrebbero essere maturi, poiché il publisher giapponese ci ...

Resident Evil 7 : Gold Edition : Dalla durata di circa un'ora (ci abbiamo giocato durante uno streaming che trovate di seguito) non è particolarmente segnante, ma offre una conclusione necessaria alla storia di Lucas. Chris Redfield,...

Capcom potrebbe svelare a breve un nuovo Resident Evil : Arrivano interessanti novità sulla famosa e apprezzata serie horror di Capcom, Resident Evil, novità che, probabilmente, riguardano un possibile nuovo capitolo della saga.Infatti, come segnalato da Comicbook.com, sul profilo Twitter di Capcom Japan è da poco comparsa un'immagine con le varie locandine di Resident Evil Revelations, Revelations 2 e Resident Evil 7, ma, come potete vedere, sulla sinistra spunta un riquadro nero, senza alcuna ...

Resident Evil 7 La Fine di Zoe Recensione - chi non muore si rivede : Un'avventura che era destinata a concludersi entro lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre di quest'anno quella di Resident Evil 7, che con il secondo (e ultimo) DLC, intitolato La Fine di Zoe, tira le somme di un'esperienza videoludica snodatasi nell'arco temporale dell'intero 2017. Un anno abbastanza travagliato soprattutto per quanto riguarda le release quello del titolo horror targato Capcom, con il DLC gratuito Nessun Eroe (di cui ...

Resident Evil 7 : End of Zoe - recensione : La famiglia Baker è pazza, fuori di testa e dedita al cannibalismo... ma questo lo sapevate già. Quello che forse non sapevate è che papà Jack ha un fratello con cui ha litigato. Un fratello che ha deciso di abbandonare la famiglia e di strasferirsi in una putrida e pericolosa palude. Si chiama Joe, è grande e grosso, ha una folta barba bianca ma non è tenero come Babbo Natale. Ha dei muscoli possenti, costruiti durante gli anni passati ...

Resident Evil 7 Nessun Eroe Recensione : poco survival - troppo FPS : L'uscita di Resident Evil 7 ha sostanzialmente aperto l'annata videoludica del 2017, proponendo ai giocatori, e soprattutto a tutti gli appassionati del genere horror, un'esperienza ludica assolutamente gradevole, sebbene non siano mancate le polemiche provenienti soprattutto dalla frangia di aficionados più spinti. Se infatti già il passaggio alla terza persona di Resident Evil 4 non fece saltare questi ultimi di gioia, il tuffo nella visuale ...

Resident Evil Revelations per Switch dà il meglio se giocato in modalità portatile - analisi comparativa : Porting per Switch di titoli già esistenti su altre piattaforme? Li accettiamo volentieri se il gioco è buono e la qualità del porting è di buon livello. La collection di Resident Evil rilasciata recentemente da Capcom è allora un'interessante scelta per una conversione, visto che offre la combo di un porting migliorato di Revelations 1 (che ricordiamo debuttò su 3DS) e del suo sequel, realizzato per girare sulle console current-gen. Quindi la ...