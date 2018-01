Remothered Tormented Fathers | il survival horror del team italiano Stormind Games esce

Remothered : Tormented Fathers si mostra in un nuovo - terrificante trailer : Remothered: Tormented Fathers è il primo videogioco sviluppato dal team indipendente di Catania Stormind Games, che in collaborazione con Darril Arts ha portato il titolo in accesso anticipato su Steam.Lo spaventoso horror si mostra oggi in un nuovo, terrificante trailer che anticipa numerose sequenze del gioco. In Remothered prenderemo i panni di Rosemary Reed, che raggiunge la casa dell'anziano notaio Dr. Felton afflitto da una misteriosa ...