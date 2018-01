Regionali | Bertocchi | ' Fontana preso in castagna Ecco perchè mi attacca sui frontalieri'

: RT @pbertocchi: Fontana oggi mi attacca ( - CarmineIascone : RT @pbertocchi: Fontana oggi mi attacca ( - pbertocchi : Fontana oggi mi attacca ( - LuinoNotizie : #Regionali, il candidato presidente @FontanaPres: "@pbertocchi strumentalizza i #frontalieri e mente"… - VaresePolis : Paolo Bertocchi in corsa verso le elezioni regionali, con Luisa Oprandi presenta una proposta di legge per... - LuinoNotizie : #Regionali, il @PD_Lombardia svela i candidati in provincia di #Varese. Ci sono @pbertocchi e @SamueleAstuti, non… -

Leggi la notizia su luinonotizie

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Attiliooggi mi. Capisco il nervosismo ma l'hoin. Ormai agli slogan padani non crede più nessuno. Cosa ha fatto la Lega in questi cinque anni per l'economia dei territori di confine con la Svizzera? Una commissione speciale in consiglio regionale che a un certo punto è sparita, dichiarazioni contro i Sindaci italiani che manifestavano contro le ...