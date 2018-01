Regeni | Al Sisi | Scoveremo i responsabili | non dimentichiamo

Regeni - Al Sisi : “Non finiremo di cercare i colpevoli”. Intanto inaugura il super-giacimento di gas con Eni e ambasciatore : Due anni fa di questi giorni Giulio Regeni era tra le mani dei suoi aguzzini, che lo stavano torturando prima di ucciderlo e gettarlo il 3 febbraio 2016 lungo la superstrada che collega il Cairo e Alessandria. Oggi è il giorno di un’inaugurazione simbolica, ma di acclarata efficacia per la propaganda di governo egiziana. La visita del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi agli impianti del giacimento gasiero di Zohr per cerimonia di ...

Regeni - documento inedito a due anni dalla morte : "Torturato dai servizi di Al Sisi" : Giulio Regeni, ricercatore italiano all’Università di Cambridge originario di Fiumicello (Udine), venne rapito al Cairo il 25 gennaio 2016, per poi essere ritrovato senza vita nove giorni dopo nei pressi di una prigione...

Regeni - documento anonimo : “Torturato non dagli 007 ma dai Servizi di Al Sisi” : Regeni, documento anonimo: “Torturato non dagli 007 ma dai Servizi di Al Sisi” A due anni dalla morte del ricercatore friulano spunta un verbale in lingua araba che racconta i suoi ultimi giorni di vita e proverebbe l’ “innocenza” dell’intelligence civile, ma è giallo sulla sua autenticità Continua a leggere L'articolo Regeni, documento anonimo: “Torturato non dagli 007 ma dai Servizi di Al Sisi” ...

Minniti va al Cairo da al Sisi per il caso Regeni - "a giorni" incontro fra Procure : "Nei prossimi giorni si terrà un nuovo incontro" tra le Procure di Roma e del Cairo nella capitale egiziana nell'ambito della cooperazione giudiziaria sul caso dell'uccisione di Giulio Regeni. Lo annuncia un comunicato della presidenza egiziana dando conto di un incontro svoltosi oggi al Cairo tra il presidente Abdel Fattah Al Sisi e il ministro dell'Interno italiano, Marco Minniti.Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi "ha espresso ...