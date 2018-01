Recensione Doogee BL7000 | un mostro di batteria | e non solo ?

: Recensione Doogee Mix 2, smartphone medio di gamma per tutte le tasche - baggart : Recensione Doogee Mix 2, smartphone medio di gamma per tutte le tasche -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Dopo aver provato il BL5000, la casa cinese alza di nuovo il tiro presentando in meno di un anno altri due smartphone “da record”: iled il BL12000, due device con interessanti schede tecniche ed unaal dir poco enorme! Qui in alto vi abbiamo parlato degli aspetti più interessanti, ma se state pensando di acquistarlo, allora proseguite nel leggere lacompleta con scheda tecnica, foto, prove e approfondimenti! Intanto, ecco una raccolta dei migliori smartphone di questa fascia di prezzo: I migliori smartphone a meno di 200€Siete in procinto di acquistare un nuovo smartphone? Abbiamo realizzato per voi un elenco con i migliori di smartphone sotto i 200€.Androidguida acquisto migliori smartphone: Unboxing La confezione delmerita sicuramente di essere guardata nel dettaglio! Non c’è magari una cura estrema nei ...