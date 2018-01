RAIOLA CONTRO MIRABELLI Non parlo con lui | mi considera un piccolo uomo

PAULO DYBALA/ La Juventus lo spinge verso RAIOLA? Domani contro il Cagliari ancora titolare : PAULO DYBALA, la Juventus lo spinge verso Raiola? Il retroscena sulla sfida tra agenti. Intanto Massimiliano Allegri lo boccia da centravanti: “Non nelle grandi squadre”(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 18:32:00 GMT)

Incontro RAIOLA-Antero a Natale : il PSG vuole Donnarumma : Secondo quanto riferisce Rai Sport nella trasmissione Calcio & Mercato, Henrique Antero, direttore sportivo del Paris Saint Germain avrebbe incontrato Mino Raiola a Montecarlo durante le vacanze di Natale. Nel mirino del PSG c'è ...

Milan - le ultime sul futuro di Donnarumma : incontro Fassone-RAIOLA? La situazione : Mino Raiola era atteso a Milano per l’inizio di settimana per incontrare Fassone, sul tavolo il futuro del portiere Donnarumma. Il procuratore è arrivato a Milano nella giornata di oggi ma ha parlato solamente con il portiere, rinviato invece quello con il dirigente rossonero. In tanti procuratori sono pronti ad approfittare della rottura con Raiola ma secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i rapporti tra il ...

I Donnarumma contro RAIOLA : ecco le novità che potrebbero cambiare gli scenari Video : La contestazione prima, durante e dopo la partita di Coppa Italia che vedeva di fronte #Milan e Verona ha lasciato il segno nella testa di #Donnarumma, e nei suoi familiari più vicini. Suddetta contestazione nasce dalle parole di Mino #Raiola che sostiene che il suo assistito abbia firmato il proprio rinnovo coi rossoneri sotto forti pressioni psicologiche, cosa per giunta smentita dallo stesso numero uno milanese [Video] nella giornata di ...

Milan - Mirabelli contro RAIOLA : 'Donnarumma? Sappiamo da dove viene il male' : Io vedo un ragazzo che si allena con grande professionalità e voglia: è il portiere più forte del mondo e un grandissimo uomo - ha spiegato - Se la società dice che non vuole vendere, cosa devo dire ...

Clamoroso Donnarumma - può lasciare il Milan già a gennaio : incontro Fassone-RAIOLA - tutti i dettagli! : Non c’è pace per il Milan. Il club rossonero, oltre ad affrontare le difficoltà sul campo, dovrà convivere con una nuova grana Donnarumma. Mino Raiola, dopo il caos andato in scena in estate in merito alla questione rinnovo, ha innescato una nuova ‘bomba’. Il noto agente del portierone classe 1999 sostiene che è stata fatta della “violenza morale” sul giocatore al momento della firma sul rinnovo e per questo avrebbe ...

Caso Donnarumma - il Milan vuole un faccia a faccia con Gigio : la controrisposta di RAIOLA e il parere di Gattuso : Sul Milan è caduta una nuova tempesta, dopo che il successo con il Bologna aveva riportato una parziale serenità nell’ambiente. In mattinata è emersa una grana clamorosa legata a Donnarumma. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’: “il clan del procuratore di Donnarumma (Raiola, ndr) invoca l’annullamento del contratto firmato in estate appellandosi a una presunta violenza morale che il ragazzo avrebbe ...