Raggi | non ci faremo intimidire da vandali Servizio Giardini

Roma - pregiudicato occupa casa del custode della scuola e non vuole sgomberarla : arrestato. Raggi : 'E' finita Scroccopoli' : 'Aveva occupato di nuovo un immobile comunale appena liberato, dove gli agenti avevano trovato armi e un bilancino di precisione. Siamo nel quartiere Don Bosco, a pochi passi alla scuola elementare '...

Palozzi : Raggi non vede il problema dei rifiuti : Roma – Questo il comunicato del consigliere regionale FI e vicepresidente della commissione Ambiente, Adriano Palozzi: “Virginia Raggi ha davvero una bella faccia di bronzo, quando dice... L'articolo Palozzi: Raggi non vede il problema dei rifiuti su Roma Daily News.

Lombardi - M5S : «Raggi? Noi siamo coesi e compatti - non come il Pd con Zingaretti» Live : In diretta dagli studi del Corriere della sera a Roma. Conduce Tommaso Labate, in studio Alessandra Arachi. Per inviare le domande l’hashtag su Twitter è #corriereLive

Ginnastica - caso abusi sessuali. Federazione Internazionale : “Non tolleriamo violenze. Sono donne coRaggiose : uniti come una famiglia” : Morinari Watanabe, Presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica, ha redatto un comunicato in merito al caso abusi e violenze sessuali esploso negli USA e che ha portato alla condanna del dottor Larry Nassar a una pena tra i 40 e i 175 anni di reclusione. Queste le parole del numero 1 della Polvere di Magnesio: “Sono stato profondamente sotto shock e rattristato dalle testimonianze che molte atlete hanno condiviso durante ...

“Un selfie contro la mafia” a Castelvetrano : la reazione dei cittadini non è incoRaggiante : “Un selfie contro la mafia” a Castelvetrano: la reazione dei cittadini non è incoraggiante “Un selfie contro la mafia” a Castelvetrano: la reazione dei cittadini non è incoraggiante Continua a leggere L'articolo “Un selfie contro la mafia” a Castelvetrano: la reazione dei cittadini non è incoraggiante sembra essere il primo su NewsGo.

Campagna 'Un selfie contro la mafia' a Castelvetrano : la reazione dei cittadini non è incoRaggiante : Il motivo dietro l'incursione di Striscia è dovuto ad un fatto di cronaca avvenuto pochi giorni fa: il danneggiamento alla sede della Croce Rossa Italiana , nei locali sequestrati alla mafia. Eppure ...

'Fallo se hai coRaggio'. Belen provoca Cecilia - che non se lo fa ripetere... : A proposito di sensualità, in una delle Storie di Instagram più recenti di Belen, ecco un siparietto che ha letteralmente mandato in delirio i follower dell'argentina che, per la cronaca, stanno per ...

Roma - sit-in in Campidoglio di ‘Non una di meno’ per salvare i centri anti-violenza femminile : “Raggi ascolti” : Manifestazione in Campidoglio contro il rischio chiusura della casa delle donne Lucha y Siesta, in zona Cinecittà, organizzato dal coordinamento ‘Non una di meno‘ per chiedere all’amministrazione “di non chiudere quei luoghi di autonomia, solidarietà e cultura che sono ‘i luoghi delle donne’ a Roma”. Erica Battaglia, delegata all’Assemblea Romana del Pd: “Parliamo della Casa Internazionale delle ...

Inter - Spalletti : 'Dobbiamo avere più coRaggio - con il timore non andiamo da nessuna parte' : Quelli che hanno timore devono farsi da parte perché noi vogliamo passare per arrivare in fondo': così l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti commenta a Premium Sport il pareggio con la Roma. 'Non ...

Movimento Animalista : “La giunta Raggi non tutela l’ambiente - abbattuti 40 grandi alberi” : “L’assessore Montanari ha fatto abbattere 40 grandi alberi in Via della Villa di Lucina, in zona Ostiense”. È quanto denuncia Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista, che aggiunge: “non è la prima volta che accade, la giunta Raggi sta facendo strage del verde. Alla potatura, preferiscono l’abbattimento diretto senza ripiantumazioni. Roma sta perdendo i magnifici corridoi di biodiversità, habitat di uccelli ...

Calcio : offerte diritti tv non Raggiungono base minima d'asta : Milano, 22 gen. (askanews) - Non è stato raggiunto l'obiettivo minimo di 1,05 miliardi di euro che la Lega Calcio puntava almeno ad incassare con la vendita dei diritti tv della Serie A per il ...

Calcio : offerte diritti tv non Raggiungono base minima d'asta : Milano, 22 gen. (askanews) Non è stato raggiunto l'obiettivo minimo di 1,05 miliardi di euro che la Lega Calcio puntava almeno ad incassare con la vendita dei diritti tv della Serie A per il prossimo ...

Diritti tv - offerte totali per la Serie A sotto il minimo : non Raggiunti gli 1 - 05 mld annui : Non raggiunta la cifra di 1,05 mld a stagioni: su alcuni pacchetti di partite non sono pervenute offerte pari al minimo richiesto L'articolo Diritti tv, offerte totali per la Serie A sotto il minimo: non raggiunti gli 1,05 mld annui è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gentiloni prende coRaggio : M5s non mi spaventa affatto : Muoia Sansone con tutti i filistei. Ha tutto il sapore della chiamata di correo, la strategia perseguita in queste settimane dal segretario del Pd, Matteo Renzi, da ieri anche «capo politico» della lista presentata a pochi minuti dalla chiusura dei termini. Volta a ottenere dal premier Gentiloni il traino decisivo per una campagna elettorale che stenta a decollare, la pressione esercitata da Renzi su premier e ministri nei ...